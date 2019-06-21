Аналитик рассказывает, кто больше выиграл от создания нынешней правящей коалиции!

В интервью порталу ТРИБУНА известному политологу Виктору Чобану был задан вопрос: «Кто больше всех выиграл от этой коалиции?»

«Прежде всего – народ Республики Молдова, который заслужил эту победу после многих лет протестов и давления бывшего правительства. Я не знаю, выиграли ли те, кто в нынешнем правительстве, потому что оно будет отдано в жертву. Им предстоит титаническая работа – расчищать авгиевы конюшни. Бесспорно, предыдущее правительство проиграло», – сказал аналитик.

В то же время на просьбу высказаться, как долго продержится эта коалиция, Виктор Чобану отметил, что по меньшей мере до тех пор, пока обязательства в соглашении не будут исчерпаны.

«Вместе с моими коллегами в рамках инициативы по поддержке ст. 2 Конституции я настойчиво продвигал идею этой коалиции и временного правительства между ACUM и ПСРМ как единственно возможное решение для избавления страны от мафии. Идея, в которую практически никто не верил, в том числе те, кто сформировал нынешнюю коалицию (о сливках аналитической мысли я и не говорю), но здесь она материализовалась.

Это временное правительство, основанное на временном соглашении. Поэтому оно должно выстоять, по крайней мере, до тех пор, пока обязательства в соглашении не будут исчерпаны. Но это может занять больше времени, чем они себе представляют сейчас. Все равно нам придется провести досрочные выборы, но уже в других условиях», – заключил Чобану.

Андриана Кептине