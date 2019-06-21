Депутат Шор пропал, его коллеги разделили должности в парламенте

8 июня после избрания спикера парламента и премьера депутаты единогласно приняли декларацию о захваченном государстве и отправили в отставку глав СИБ и НАЦ. Депутаты ПСРМ вместе с коллегами из блока ACUM начали выполнять условия, на которых последние согласились создать парламентское большинство.

Смешанная избирательная система упразднена

10 июня была создана парламентская комиссия по расследованию мошенничества в банковской системе страны. На следующий день утвердили в первом чтении изменения в Кодекс о выборах, предусматривающие аннулирование смешанной избирательной системы и возврат к пропорциональной.

Депутаты предложили вернуться к практике «дня тишины», запретить агитацию за день до голосования и в день выборов. Призыв голосовать предложено не считать агитацией. Некоторые высказались за отказ не только от наружной рекламы, но и от рекламы в социальных сетях за день до выборов и в день голосования. Также депутаты остановились на дополнениях, касающихся документов, по которым голосуют избиратели, вопроса «мертвых душ» в списках и др.. Фракция ПСРМ высказалась за внедрение электронной системы голосования.

Прокурором сможет стать иностранец

Парламентское большинство изменило 11 июня и ряд положений закона о прокуратуре. Согласно проекту, предложенному депутатом PAS Серджиу Литвиненко, на пост генпрокурора можно будет назначать иностранных граждан, а также лиц без пятилетнего опыта работы в национальной системе прокуратуры.

Отбор кандидатов на эту должность предложено передать от высшего совета прокуратуры - независимой комиссии, в состав которой войдут правозащитники и международные эксперты. ВСП будет представлять победителя конкурса президенту для утверждения.

Поспешность, с которой были приняты эти законопроекты, резко осудила оппозиция. Так, глава ПКРМ Владимир Воронин в телеэфире обвинил правящую коалицию в нарушении законов: проекты в обязательном порядке должны обсуждаться и предлагаться не отдельными депутатами, а парламентскими комиссиями, которые на тот момент не были созданы. Последовала критика и стороны других партий.

ACUM контролирует парламент

Депутаты правящей коалиции осознали ошибку и в срочном порядке устранили ее. 12 июня они отменили постановление от 28 января 2015 года о создании постоянных комиссий парламента и проголосовали за создание новых комиссий и за их состав. Большинство комиссий возглавили депутаты ACUM.

Главой комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету назначен Серджиу Литвиненко. Комиссию по экономике, бюджету и финансам возглавит Игорь Мунтяну. Комиссию по национальной безопасности, обороне и общественному порядку - Кирилл Моцпан, комиссию по внешней политике и евроинтеграции - Юрий Реницэ.

Депутаты-социалисты возглавили три комиссии: Андриан Лебединский - комиссия по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ; Рада Мудряк - комиссия по окружающей среде и региональному развитию; Владимир Головатюк - комиссия по контролю за публичными финансами.

Комиссию по правам человека и межэтническим отношениям должен возглавить представитель фракции Шора, комиссии по публичному управлению, а также по социальной защите, здравоохранения и семье – представитель фракции ДПМ. За демократами зарезервировано также и место четвертого вице-спикера. Депутаты этих фракций на заседаниях отсутствовали.

Демократы угрожают

В понедельник, 17 июня, на брифинге председатель парламентской фракции ДПМ Павел Филип сообщил, что демократы возвращаются в парламент, где их фракция будет «в активной и конструктивной оппозиции ко всем тем, кто намерен подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность страны; к тем, кто нарушит Конституцию и законы страны; к тем, кто будет наступать на европейские ценности».

Демократы выдвинули Монику Бабук на должность вице-председателя парламента. Брифинг экс-премьера активно обсуждался в соцсетях.

…А Плахотнюк не уходит с баррикад и обещает вернуться

Лидер демократов Влад Плахотнюк 17 июня, на своей странице в Facebook заявил, что переходит в оппозицию, но «остается на баррикадах и скоро вернется в страну».

Политик дал несколько объяснений своего исчезновения. Он пишет, что ему нужно время для того, чтобы обеспечить безопасность семьи, «в том числе после неудачной попытки моего похищения, которая имела место в прошлом году, когда я находился с визитом за границей».

Плахотнюк пишет, что собирается делать: «Мне нужен перерыв, но не для того, чтобы отдыхать. Те, кто меня знают, знают, что мне не нравится отдыхать, что я не могу оставаться в стороне от наших проектов и совместной работы. В эти дни я работаю над несколькими планами, и самый важный из них - восстановление стабильности в Молдове и мира, в котором нуждаются граждане».

Плахотнюк признался, что подумывал об уходе из политики, но это сделало бы фракцию ДПМ уязвимой: «на депутатов оказывалось бы давление, чтобы они перешли в определенную партию, которая сделала бы свое собственное парламентское большинство, захватив Молдову».

Думитру Дьяков: Невиноватые мы!

Во вторник, 18 июня, состоялось заседание парламента с участием депутатов от ДПМ, но без шоровцев. Были приняты к обсуждению ряд законопроектов, которые значились первоочередными в условиях ПСРМ и блока ACUM при создании правящего большинства.

Создали еще две парламентские следственные комиссии: «для выяснения фактических и правовых обстоятельств попытки антиконституционного путча, предпринятой Демократической партией посредством Конституционного суда и генеральной прокуратуры», а также «по расследованию обстоятельств приватизации и сдаче в концессию важных государственных предприятий с 2013 года».

Демократы не поддержали идею расследования действий КС и ГП 7-9 июня, а против проверки экономического обоснования и законности приватизации стратегически важных госпредприятий – «ВЕМ», «Tututn», аэропорта и других - не возражали. Как объяснил почетный председатель ДПМ Думитру Дьяков, «демократы также желают разобраться в вопросе, чтобы прояснить ситуацию».

Дьяков отверг обвинение о причастности ДПМ к созданию взрывоопасной политической ситуации: «ДПМ не приняла ни единого решения, которое позволило бы вам обвинять нас. Я во всяком случае не участвовал ни в подобных дискуссиях, ни в принятии таких решений. ДПМ не принимала никаких решений. Конституционный суд принял решения». Эти слова вызвали смех депутатов.

Фракция демократов отказалась делегировать своих представителей в комиссию по расследованию действий КС и генпрокуратуры.

Большинством голосов депутатов была утверждена дата очередных всеобщих местных выборов - 20 октября.

Парламент уточнил процедуру отставки членов ЦИК, которые были назначены на должность законодательным органом. Поправка в Кодекс о выборах была принята во втором чтении 55 голосами. Она предусматривает, что «констатация несоблюдения условий, предусмотренных в части (2) статьи 19, или совершения поступков, несовместимых с их положением, относится к компетенции органа, назначившего или утвердившего члена комиссии, а отставка - органам, которые их подтвердили». Это означает, что члены ЦИК могут быть отозваны органом, который их назначил, но без решения суда. До этого Кодекс о выборах гласил, что «член ЦИК отстраняется от должности назначившим его органом в случае вынесения в отношении него окончательного судебного решения об осуждении за совершение преступления».

Депутат от ДПМ Серджиу Сырбу раскритиковал инициативу, считая, что таким образом будет нарушена независимость ЦИК.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект об отмене закона о гражданстве посредством инвестиций.

Были приняты и условия социалистов: президенту вернули право предлагать парламенту для утверждения директора СИБ и вновь переподчинили Службу государственной охраны.

Демократы «прописались» в комиссиях

На том же заседании депутаты продолжили формирование парламентских комиссий.

Депутаты ДПМ возглавят три парламентские комиссии: по публичной администрации - Василе Быткэ, по социальной защите, здравоохранению и семье - Елена Бакалу, по окружающей среде и региональному развитию - Виолета Иванов.

Член фракции Шора Марина Таубер была предложена на пост председателя комиссии по правам человека, однако парламентское большинство не поддержало ее кандидатуру: это имя фигурирует в отчете Kroll. Должность остается вакантной.

Стало известно, в какие комиссии вошли руководители Демпартии. Влад Плахотнюк вместе с Константином Ботнарем войдут в комиссию по правам человека и межэтническим отношениям. Павел Филип вместе с Александру Жизданом – члены комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. Их коллеги Адриан Канду и Думитру Дьяков вошли в комиссию по внешней политике и евроинтеграции.

Илан Шор станет членом комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Правда, вернется ли он в парламент, неизвестно - до сих пор он не сообщил о своем местонахождении и планах.

Николай МЕНЮК