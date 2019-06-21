Эксперт: ЕС не собирается давать деньги Кишиневу просто так, за свержение Плахотнюка

ЕС не собирается давать деньги Кишиневу просто за свержение Плахотнюка, а ждет выполнения ряда условий, - считает эксперт портала Regional Trends Analytics Владимир Ротарь.

Как передает "ИНФОТАГ" он отметил в своем исследовании, что "за всей благожелательностью визита Йоханнеса Хана проглядывает одна важная деталь, ЕС не собирается давать деньги Кишиневу просто так".

"Брюссель ожидал от Кишинева реализации пакетных реформ в сфере юстиции и налогообложения, борьбы с коррупцией, а главное - наказания виновных в деле о "краже миллиарда" из молдавских банков и возвращения украденных денег в Молдову. В 2018 г. в Евросоюзе уже давно не питали иллюзий насчет тогдашних молдавских властей, понимая, что данные условия являлись невыполнимыми для режима Влада Плахотнюка, поскольку представляли прямую угрозу его существованию. Но сейчас ожидания Брюсселя, естественно, намного выше - по крайней мере, Йоханнес Хан абсолютно уверен, что новое правительство выполнит все европейские требования", - отметил эксперт.

По его словам, "понятно, что ни до осени, когда должны прийти первые деньги, ни даже до конца года этого сделать не удастся - масштабы предстоящей работы крайне велики".

"Деньги, если они действительно поступят в сентябре, скорее можно будет рассматривать в качестве своеобразного аванса новой власти и стимула для перезапуска реформ. Другое дело, что легким этот процесс точно не будет. Несмотря на победу над Плахотнюком и Демартией, демократы никуда не делись из молдавской политики. ДПМ пока совершила тактическое отступление в оппозицию, но долго там пребывать явно не собирается и постарается подготовить почву для триумфального возвращения своего патрона. У ДПМ и в государственных, и муниципальных органах власти осталось достаточно сторонников, которые непременно будут ставить "палки в колеса" новому правительству", - отметил Ротарь.

По его мнению, "это видно на примере дела о краже миллиарда - одном из ключевых условий ЕС для возобновления финансовой помощи: так, Генпрокуратура, возглавляемая ставленниками прошлого режима, изъяла из архива парламента документы, связанные с расследованием - об этом сообщил председатель специально образованной парламентской комиссии, депутат от блока ACUM Александр Слусарь".

"Очевидно, что демократы будут уповать на реванш в ходе досрочных парламентских выборов, которые состоятся в случае распада союза ACUM и ПСРМ. До этого момента, они, пользуясь остатками административного ресурса, будут и далее всеми силами торпедировать работу правительства Майи Санду, не давая эффективно внедрять "европейские" реформы.

Задачей "максимум" наверняка будет саботаж макрофинансовой помощи от ЕС, который подорвет доверие к новой власти среди населения и международных партнеров, и на волне социально-экономического кризиса вновь вынесет ДПМ на вершину власти. В коалиции ПСРМ и ACUM должны понимать, что времени праздновать победу над олигархом больше нет - нужны решительные действия, пока свергнутый режим вновь не поднял голову", - заключил эксперт.