Правительство проверит НКСС и НКМС

Новый министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко намерена провести в ближайшее время финансовые проверки в национальной компании медицинского страхования и в национальной кассе социального страхования.

Есть подозрения, что их деятельность осуществляется с нарушениями закона.

Немеренко объявила об этом в четверг на заседании правительства, которое одобрило это решение.

По словам премьер-министра Майи Санду, подобные проверки должны пройти во всех государственных учреждениях, чтобы ознакомиться с реальной ситуацией в сфере их менеджмента.