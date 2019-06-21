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Здоровье
Правительство проверит НКСС и НКМС
21.06.2019

Новый министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко намерена провести в ближайшее время финансовые проверки в национальной компании медицинского страхования и в национальной кассе социального страхования.

Есть подозрения, что их деятельность осуществляется с нарушениями закона. 

Немеренко объявила об этом в четверг на заседании правительства, которое одобрило это решение. 

По словам премьер-министра Майи Санду, подобные проверки должны пройти во всех государственных учреждениях, чтобы ознакомиться с реальной ситуацией в сфере их менеджмента.


 
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