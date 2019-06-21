21 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Майя Санду: “Освобождение Транги вызывает много вопросов”
21.06.2019

Премьер-министр Майя Санду считает, что освобождение бизнесмена Андрей Транги из-под предварительного ареста, как и в случае с Ренато Усатым, вызывает много вопросов.

„В тот момент, когда принимается решение, которое кардинально отличается от предыдущего, это значит, что или первое решение было принято под давлением и за это должен отвечать прокурор, или же второе решение было принято под давлением… Когда освобождают без объяснений… Все эти действия в системе вызывают вопросы о корректности решений, принятых судьями», заявила Майя Санду в программе «Punctul pe Azi» на TVR Moldova.

20 июня Андрея Трангу освободили из-под предварительного ареста. Суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Oxana Serban


 
Количество просмотров:
76
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.