Майя Санду: “Освобождение Транги вызывает много вопросов”

Премьер-министр Майя Санду считает, что освобождение бизнесмена Андрей Транги из-под предварительного ареста, как и в случае с Ренато Усатым, вызывает много вопросов.

„В тот момент, когда принимается решение, которое кардинально отличается от предыдущего, это значит, что или первое решение было принято под давлением и за это должен отвечать прокурор, или же второе решение было принято под давлением… Когда освобождают без объяснений… Все эти действия в системе вызывают вопросы о корректности решений, принятых судьями», заявила Майя Санду в программе «Punctul pe Azi» на TVR Moldova.

20 июня Андрея Трангу освободили из-под предварительного ареста. Суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Oxana Serban