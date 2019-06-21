Наши Земляки: Петре Теодорович и Илья Бершадский примали участие во взлете и становление Ф.Киркорова

Молодой Илья был человеком амбициозным в молодые годы, начала 70-90гг, создав, в этот период, вместе с друзьями ВИА « Дети солнца». Своей базой был выбран клуб на Карманова 2, напротив «Табачки». Со своей группой они повидали свет. Вначале, это были поездки на БАМ, потом участие в фестивале политической песни в Ереване, 1977год, где боролись за 1-2 место. В итоге, 2 место и серебряные медали с дипломом не расстроили ребят. Все остались довольны.

Далее, жизнь набирала свои обороты и ансамбль развивался. Перебрались в клуб «Кодру», недалеко от аэропорта.

В ансамбле было много талантливых ребят и мы стремились к славе и всеобщему признанию.

Архивное фото: Филипп Киркоров (в центре) и Илья Бершадский (третий справа, стоит) в кругу друзей и коллег. Слева от Бершадского - Лада Дэнс.

Филипп Киркоров и Илья Бершадский​

Все известные композиторы и исполнители тех лет прошли через наши аранжировки. Нет смысла перечислять поименно, это были практически ВСЕ, кто работал на молдавской и не только сцене.

Второй, справа - это я

Буквально по воле случая, нас свела судьба с Петре Теодоровичем и нам открылся доступ на большую сцену.

Работая вместе с Петре Теодоровичем было множество различных концертов со звездами тех лет, к примеру - концерты с Даном Спатару, Марией Кодряну, Надежда Чапрага, Ион Суручану, Анастасия Лазарюк, Ян Райбург и многие др. Залы были переполнены, билетов – не достать.

Конечно, после концертов были банкеты, да еще какие! Частенько гуляли до утра. Множество поездок по республике и по союзу. Это была совсем не легкая жизнь, но… молодость позволяла многое.

Пришла пора менять название ансамблю, делать его обновление.

И вот, мы уже выступаем в Москве на телепередаче – «Шире Круг», где знакомимся с молодым преуспевающим мальчиком по имени Филипп Киркоров. Позже, я расскажу отдельно нашу историю, связанную с Филиппом.

"Именно Петре Теодорович связал меня с Филиппом Киркоровым. Я возглавил группу Киркорова в качестве первого музыкального руководителя. Важно отметить, что началом своего великого восхождения Филипп обязан именно Молдове, Кишиневу", — рассказал Бершадский.

Опять концерты, фестивали, победы и вдруг… Я уезжаю в Израиль, это было в 1991 году. Совсем нелегкое для меня решение!

Конкурс песни Евровидение 1995 стал 40-м конкурсом песни Евровидение. Он прошёл 13 мая 1995 года в городе Дублин (Ирландия), в зале «Пойнт-депо».

И на Евровидение 1995 Филипп Киркоров исполняет мою песню “Колыбельная вулкану”, слова Ильи Резника (устроители перепутали имена в титрах…)

Далее следовала уже более коммерческая жизнь. Музыка к трём документальным фильмам, множество музыки для сборной Израиля по художественной гимнастике.

Исполнение концертов, телепрограмм, капустники, свадьбы, концерты за границей. Все это было элементами моей жизни.

В 2014 году создал группу «Кишиневцы» на Facebook. По началу, конкретной цели не было. Наверное, тоска по родному городу, подтолкнула меня к созданию нашей группы.

А сейчас, нас уже свыше 12.500 человек. Это серьезная аудитория. Тут есть всякое. И воспоминания уехавших и тоска по улочкам, а также родным местам. Снимается множество клипов и публикуются в нашей группе, люди находят друг друга, есть и споры и различие во взглядах, но… главное – мы все Кишиневцы.

Судя по скорости пополнения группы и по различным предложениям – любые мысли и фантазии достойны обсуждения.

В сентябре у нас большая встреча в Кишиневе. Встречусь с заинтересованными и инициативными людьми, глядишь, что-то и состоится!

Добро пожаловать в “Кишинёвцы”

Играет - ИЛЬЯ БЕРШАДСКИЙ.

Филипп Киркоров. Весенний календарь. Музыка: И.Бершадский

"Небо и Земля", авторы: Илья Бершадский и Ник Кишиневский, 1я команда Филиппа

Зино БОНДАРЬ