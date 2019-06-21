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Семья
Мужчина напал на женщин с детьми в Кишиневе: одну из них он бросил на землю
21.06.2019

Ссора с дракой произошла в одном из столичных парков, после того как некий «хозяин» территории запретил женщинам гулять в парке в детьми. В какой-то момент мужчина ударил одну из женщин и толкнул ее на землю перед детьми.

Инцидент произошел накануне вечером в парке на улице Петриканы, когда женщины вышли на прогулку с детьми. Им встретился мужчина, который сказал, что у них нет права гулять в парке, потому что он частный.

Спустя несколько минут ссоры он напал на одну из женщин и толкнул ее на землю, после чего убежал с места происшествия.

Пострадавшая в настоящее время находится в больнице, была подана жалоба в правоохранительные органы, передает Jurnal.md.


 
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