На Кишинев надвигается буря: грозовой фронт движется с юга Молдовы

В республике объявлены сразу два кода предупреждения: один – в связи с жаркой погодой, второй – в связи с неустойчивым характером погоды.

Метеопредупреждение по поводу жаркой погоды действует, начиная с сегодняшнего дня, 21 июня, и до конца выходных. А вот неустойчивый характер погоды пока объявлен только на сегодня.

- Сегодня, 21 июня, в период 13:00-23:00 ч, на большей части территории республики ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-45 l/m2), с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 м/с, - говорится в сообщении синоптиков.

На этот раз буря движется с юга Молдовы, где уже прошли проливные дожди.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в субботу, 22 июня, в республике будет жарко и без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы, геомагнитный фон – спокойный.

В северных районах страны в ночные часы ожидается от +16 до +19 градусов Цельсия, днем столбики термометров будут держаться у отметки +30..+32 градуса. Возможна небольшая облачность, местами – грозы.

В центральной части республики и Кишиневе днем также будет жарко – порядка +33 градуса по Цельсию. Ночью термометры покажут от +17 до +20 градусов. Будет облачно, но осадков не ожидается.

На юге Молдовы жара бьет все рекорды – днем там от +33 градусов и выше. Ночью будет более прохладно – от +18 до +21 градуса. Осадков также не ожидается.