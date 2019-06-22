Саммит против антисемитизма в Бухаресте

В Бухаресте прошел первый Международный съезд специальных представителей и координаторов по вопросам борьбы с антисемитизмом из 44 государств мира. Этот форум организовали Всемирный Еврейский Конгресс и правительство Румынии. В нем приняли участие координатор Европейской комиссии по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шнурбейн, спецпредставитель США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элан Карр, уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн, исполнительный вице-президент и исполнительный директор ВЕК Роберт Зингер, директор Центра Симона Визенталя Марк Вейцман, гендиректор Евро-Азиатского Еврейского Конгресса Хаим Бен-Яаков, спецдокладчик Организации Объединенных Наций по вопросам нацменьшинств Фернан де Варенн.

Участниками съезда стали председатель Еврейской Общины Республики Молдова Александр Билинкис и директор ЕОРМ Юлия Шейнман.

Председатель ЕОРМ Александр Билинкис, уполномоченный ВЕК по борьбе с антисемитизмом Юлиус Майнл и вице-президент ВЕК Роберт Зингер

Мероприятие состоялось на фоне значительного увеличения числа инцидентов антисемитского характера, зарегистрированных в США, ФРГ, Великобритании, Франции, Австрии… Посланцы Российской Федерации, Болгарии, Польши, Азербайджана и многих других стран встретились с лидерами еврейских общин со всего мира.

Председатель ЕОРМ Александр Билинкис и председатель Сената Румынии Кэлин Попеску-Тэричану

Дискуссии были посвящены обмену опытом, анализу усилий, направленных на то, чтобы как можно больше правительств приняли определение антисемитизма, утвержденное Международным альянсом в память о Холокосте (IHRA). Напомним, что в январе 2019 года правительство Молдовы тоже приняло это определение.