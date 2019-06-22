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«Жизнь - малина»: Стати свозил Фотаки в Монте-Карло
22.06.2019

Самый обсуждаемый роман молдавского бомонда продолжается.

Анастасия Фотаки продолжает купаться во внимании и обожании своего нового возлюбленного - Габриеля Стати. Пара много путешествует, вовсю слышны разговоры о свадьбе, которая для Стати станет уже второй, и на днях Анастасия напомнила о себе очередными публикациями в инстаграме - прямо из Монте-Карло, безумно дорогого княжества на Лазурном Берегу, где проживают многие известнейшие люди.

Влюблённые развлекаются фотографированием, и, по мнению Анастасии, её "вторая половинка" - непревзойдённый фотограф. Так она написала в комментариях к фотографиям, которые выкладывает в инстаграме.

А вы как считаете?


 
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