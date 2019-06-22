Игорь Додон: Единственный путь к восстановлению конституционной стабильности – это отставка всех судей Конституционного суда в полном составе

Президент Игорь Додон заявил, что для восстановления конституционной стабильности в стране необходима отставка всех судей Конституционного суда. Об этом он сказал в видеообращении, размещенном в Facebook в Минске, где глава государства находится с рабочим визитом.

«Сегодня Комиссия Совета Европы за демократию через право, известная как «Венецианская комиссия», обнародовала свою позицию по конституционной ситуации в Республике Молдова и возможному роспуску Парламента РМ, - говорится в посте президента. - Высокое мнение Комиссии заключается в следующих важнейших пунктах:

* Конституционный Суд нарушил собственную процедуру проверки запросов, «пригласив» на заседание Суда лишь представителей Демократической партии и не пригласив представителей Парламента или Президента. Таким образом был нарушен принцип равенства сторон.

* Процедура роспуска Парламента должна была последовать за консультациями с парламентскими фракциями для проверки факта исчерпания всех возможностей формирования нового Правительства.

* Срок в три месяца для роспуска Парламента истекал 9 июня 2019 года. Учитывая, что 9 июня выпало на воскресенье, этот срок продлевался до 10 июня.

* Одновременное назначение трех судей Конституционного Суда за несколько месяцев до парламентских выборов.

* Комиссия считает противоречащей Конституции процедуру отстранения от должности Президента Республики Молдова с наделением Премьер-министра правом на подписание от его имени указов о роспуске Парламента. Венецианская комиссия подчеркнула, что единственной возможностью для отстранения Президента от должности является исключительно запуск процедуры отстранения Президента от должности, а процедура наделения исполняющим обязанности задействуется только в случаях, предусмотренных Конституцией Республики Молдова.

В ходе дебатов было подчёркнуто, что случай Республики Молдова – исключительный, не имевший до сих пор прецедентов в практике Комиссии.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, считаю, что единственный путь к восстановлению конституционной стабильности – это отставка всех судей Конституционного Суда в полном составе».

Полный текст решения Венецианской Комиссии будет опубликован в ближайшие дни.