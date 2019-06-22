Григорчук создает ассоциацию политических узников

Общественник Павел Григорчук намерен создать в Молдове Ассоциацию политических узников.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он сообщил об этом в социальных сетях, заметив, что несмотря на домашний арест "собирает документы для регистрации организации (типовой устав, паспорта учредителей, протокол собрания и т.д.)".

Он сообщил, что это будет неправительственная организация, в которую смогут вступить и те, кто "находятся в заключении, как Георгий Петик". Григорчук написал, что обсуждал с Петиком (активист партии "Платформа DA", осужденный за изнасилование - "И") идею создания ассоциации, который с ним полностью согласился.

"Считаю, что все те, кого олигархический режим преследовал по политическим мотивам, должны объединиться, чтобы помочь новому правительству заложить фундамент правового государства. Для начала ассоциация должна плотно заняться люстрацией всех пособников олигархического режима. Мы не сможем остановить беззаконие в будущем, если не положим конец безнаказанности", - высказал уверенность Григорчук, приговоренный к условному сроку за организацию массовых беспорядков.

Сейчас бывший член Партии коммунистов находится под домашним арестом по обвинению в "злостном хулиганстве". Оно выразилось в том, что 21 марта Григорчук при свидетелях нанес удар в лицо депутату-демократу Серджиу Сырбу, в свое время также перебежавшего из ПКРМ.

"В дни, когда я рядом с Gheorghe Petic находился в сыром тюремном подвале, я ему рассказал о своей идее создать Ассоциацию политических узников Молдовы, которую он всецело поддержал, - пишет Григорчук на своей странице в социальной сети Facebook. - Сейчас я нахожусь под домашним арестом и собираю необходимую информацию и документы для регистрации.

Мы обязательно включим в устав пункт о том, что в общественной ассоциации могут состоять и те, кто находятся в заключении, чтобы и Георгий и другие политзаключённые, которые ещё находятся в неволе, могли вступить в НПО. Хотя я надеюсь, что 17 июля, в день заседания Апедляционного суда Кишинева, Георгия освободят.

Сегодня в стране есть шанс на то, что мы построим правовое государство. Считаю, что все те, кого олигархический режим преследовал по политическим мотивам, должны объединиться, чтобы помочь новому правительству заложить фундамент правового государства, в котором больше никогда не будут нарушать права человека и бороться против инакомыслящих.

Для начала мы должны плотно заняться люстрацией всех пособников олигархического режима. Мы не сможем остановить беззаконие в будущем, если не положим конец безнаказанности. Чувство безнаказанности и привило продажным судьям и коррумпированным прокурорам идею, что они могут творить всё что угодно, что они могут издеваться над людьми, пытать неугодных режиму, снимать с выборов кандидатов или вовсе аннулировать выборы, если результат не понравился режиму. Режим Плахотнюка пал, но осталось ещё много маленьких плахишей, на которых этот режим держался, и которые будут чинить нам препятствия.

Поэтому мы должны собрать все факты нарушений прав человека, которые совершали ответственные лица, соучаствуя в преступном сговоре с Плахотнюком и его окружением. Мы должны добиться изгнания всех этих мучителей из судебной системы и органов юстиции, лишить их права занимать должности, лишить пенсий и конфисковать имущество, добытое коррупционным путём, чтобы в будущем ни у кого даже мысли не появлялось расправляться с людьми только за то, что у них есть иная точка зрения.

Приглашаю к сотрудничеству с создаваемой Ассоциации политических заключённых всех, кто пострадал от режима, правозащитников, адвокатов, политэмигрантов. Наша работа должна быть направлена на помощь новому правительству в освобождении юстиции. Для этого мы должны быть активны, напористы и непреклонны. «Я могу провести в тюрьме годы, но только чтобы это всё не было даром, чтобы в итоге Молдова была свободной» - сказал мне как-то Георгий Петик. Чтобы перемены наступили сегодня, чтобы всё, что пережили преследуемые плахосудием, не прошло в пустую, мы должны упорно продвигать нашу гражданскую позицию.

Перед арестом я на программе у Натальи Морарь обещал также заняться социальными полками в магазинах для бедных стариков. По причине ареста я не мог этим заниматься, как выйду из-под домашнего ареста, то поставлю точку и в этом вопросе. Я держу своё слово и всё помню, что обещал".