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Венецианская комиссия осудила действия Конституционного суда РМ
22.06.2019

Венецианская комиссия высказала свое мнение о конституционном кризисе в Молдове, который начался около двух недель назад. Тогда судьи КС приняли решение, что окончательный срок формирования коалиции в парламенте – 7 июня, а не 9, как обозначалось ранее. По мнению членов комиссии, столь быстрая скорость вынесения решения не оставила возможности президенту и парламенту предоставить свои аргументы в суде.

По словам представителя блока ACUM Мариана Раду, депутата, присутствовавшего на Венецианской комиссии, многие ее представители высказывались довольно жестко, говоря о том, что подобная ситуация является беспрецедентной.

Основные тезисы, по словам парламентария, звучали так:

– 7 и 8 июня не было оснований для роспуска парламента

– Решение КС о временном отстранении Президента Республики Молдова противоречит Конституции РМ

– Ссылаясь на трехмесячный срок для формирования коалиции, судьи манипулировали интерпретацией закона, до того времени не имевшего четкой трактовки.

– Венецианская комиссия осуждает отказ КС рассматривать прошение Президента от 22 мая как срочное, учитывая, что прошение Демократической партии было рассмотрено максимально быстро

– Комиссия приняла к сведенью, что представители парламентских партий, входящих в коалицию, не были приглашены на публичные слушания КС

– Конституционный суд проигнорировал собственные ранее принятые решения

Мнение Комиссии было подготовлено и представлено по просьбе Генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Европейский Союз, равно как и другие партнеры Молдовы, высказывали свою обеспокоенность наступившим после решения КС политическим кризисом.

Все началось с того, что Конституционный Суд Молдовы 7, 8 и 9 июня вынес ряд решений: об окончании сроков формирования парламентской коалиции, отстранении от должности президента, утверждении правительства, роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.

На сегодняшний день КС отменил все эти решения. 21 июня, председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку.

Oxana SERBAN


 
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