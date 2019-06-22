Интернет может вызывать острые и устойчивые изменения в мозге, которые серьезно влияют на способности к познанию, а также внимание, память и социальное поведение.

К такому выводу пришла международная группа исследователей, выводы которых опубликовал научный журнал World Psychiatry. Ученый Джозеф Ферт и его коллеги из университетов Западного Сиднея, Гарварда, Оксфорда, Манчестера и Королевского колледжа в Кембридже собрали доказательства того, что интернет может вызывать острые и устойчивые изменения в мозге, которые серьезно влияют на способности к познанию, а также внимание, память и социальное поведение.

- Неограниченный поток уведомлений и сообщений побуждает нас постоянно поддерживать разделенное внимание, что, в свою очередь, может снизить нашу способность сосредоточиться на одной задаче. Кроме того, поскольку теперь у нас есть большая часть мировой информации буквально под рукой, это имеет потенциал к изменению нами способа ее хранения, и даже к изменению нашей оценки фактов и знаний об обществе, - утверждают авторы исследования.

Ученые отметили, что постоянный доступ к различной информации негативно сказывается на памяти и способности концентрировать внимание

- Бомбардировка стимулами и разделенное внимание представляют собой ряд проблем. Я считаю, что наряду с растущей «инстаграмизацией» общества это может изменить как структуру, так и функционирование мозга. Тем самым изменится также наша социальная ткань, - обозначил проблему исследователь Джером Саррис, слова которого цитирует regnum.ru.

Исследователи рекомендуют ограничивать время, проводимое детьми с цифровыми устройствами, и уделять больше внимания разнообразным видам деятельности.