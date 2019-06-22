Виктор Чобану: конечно, помощь со стороны ЕС и США увеличится, будет возобновлено финансирование со стороны МВФ и ЕС

В интервью порталу ТРИБУНА известный политолог Виктор Чобану рассказал о том, кто больше выиграл от коалиции, как долго она продержится, о дальнейшей судьбе ДПМ, насколько будет ощущаться влияние внешнего фактора в управлении Республикой Молдова, а также о других важных аспектах.

ТРИБУНА: Как вы оцениваете поворот событий в молдавской политике?

Виктор Чобану: Я не называю это поворотом, а абсолютно логичным финалом мафиозного режима, который не может существовать в XXI веке в центре Европы. Это заслуженная победа всей Республики Молдова при решительной поддержке гражданского общества и наших зарубежных партнеров – США, ЕС и РФ.

Т.: Кто больше всех выиграл от этой коалиции?

В.Ч.: Прежде всего – народ Республики Молдова, который заслужил эту победу после многих лет протестов и давления бывшего правительства. Я не знаю, выиграли ли те, кто в нынешнем правительстве, потому что оно будет отдано в жертву. Им предстоит титаническая работа – расчищать авгиевы конюшни. Бесспорно, предыдущее правительство проиграло.

Т.: По вашему мнению, как долго продержится эта коалиция?

В.Ч.: Вместе с моими коллегами в рамках инициативы по поддержке ст. 2 Конституции я настойчиво продвигал идею этой коалиции и временного правительства между ACUM и ПСРМ как единственно возможное решение для избавления страны от мафии. Идея, в которую практически никто не верил, в том числе те, кто сформировал нынешнюю коалицию (о сливках аналитической мысли я и не говорю), но здесь она материализовалась. Это временное правительство, основанное на временном соглашении. Поэтому оно должно продержаться, по крайней мере, до тех пор, пока обязательства в соглашении не будут исчерпаны. Но это может занять больше времени, чем они себе представляют сейчас. Все равно придется провести досрочные выборы, но уже в совсем других условиях.

Т.: Насколько целесообразны, по вашему мнению, досрочные парламентские выборы одновременно со всеобщими местными выборами?

В.Ч.: Абсолютно нецелесообразны. Местные уже объявлены на 20 октября. А досрочные парламентские пройдут только после того, как будет исчерпана вся повестка дня по выводу государственных учреждений из-под политического контроля. Когда у нас будет гарантия, что мы вернулись к демократическим стандартам свободных и справедливых выборов.

Т.: Как вы думаете, какова дальнейшая судьба ДПМ?

В.Ч.: Плачевная. Я убежден, что после всего совершенного беззакония Демпартия должна быть объявлена вне закона. А те, кто останется (без заведенных дел) в парламенте, должны быть независимыми депутатами. Это давно уже была не политическая партия, а (полу) криминальная группировка. Может, будет шанс отмежеваться от прежнего руководства – что-то такое говорил и Филип о чистках, но и он бывший руководитель.

Т.: Кто будет победителем в случае досрочных парламентских выборов?

В.Ч.: Думаю, сейчас никто не рискнул бы давать прогнозы. Мы даже не знаем, когда они состоятся. В значительной степени зависит от успехов и/ или неудач нынешнего правящего альянса. Если они сделают то, что обещали, у них есть шанс повысить свои результаты – как ПСРМ, так и ACUM. В противном случае нас ожидает переконфигурация политической сцены. ДПМ распадется, так и Партия «Шор». Справа наверняка что-то появится, важно, чтобы это было что-то долгосрочное (не то же самое, что и 12 проектов унионистов). А слева будет большая давка, возможно, возродится «Наша партия», появятся и другие проекты. Освобождается место и для возникновения центристских сил. Пока расклад на политической арене неясен, за исключением нынешнего парламентского большинства.

Т.: В какой степени будет ощущаться влияние внешнего фактора в управлении Республикой Молдова?

В.Ч.: Внешний фактор уже стал решающим для изменений, которые произошли. Впервые позиции крупных игроков – США, ЕС и РФ совпали (даже если допустить, что интересы были разными), по крайней мере, по отношению к предыдущему правительству. Мы не знаем точно, был ли конъюнктурный консенсус, только на данный момент в Молдове, посмотрим. Конечно, помощь со стороны ЕС и США увеличится, будет возобновлено финансирование и со стороны МВФ, и со стороны ЕС. Тем, кто боится возможной федерализации и традиционных российских «картонных танков», я бы предложил сделать перерыв. Я понимаю, что в холдинге кризис, новые директивы еще не разработаны. Но с премьер-министром Майей Санду и министром иностранных дел Нику Попеску они просто смешны.

Т.: По вашему мнению, как будут дальше развиваться события в молдавской политике?

В.Ч.: Я очень надеюсь, что мы вступили в новый этап. Что эта позорная страница с олигархами, темными схемами, подчинением государственных институтов уже в прошлом. И у нас будет достаточно мудрости, чтобы никогда не повторить это снова. Я знаю, как трудно реформировать жесткую и враждебную систему, которая так скрупулезно строилась в последние годы. Но другого варианта нет. Мужество, упорство, настойчивость и самоотдача – это все, что есть в распоряжении нынешней власти. Я надеюсь, что она справится. И мы вернемся в оппозицию. Через 100 дней …

Т.: Спасибо.

Андриана Кептине