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Политика
Заявление: За преступлениями неотвратимо должны следовать наказания, в противном случае общество разваливается.
22.06.2019

Политический аналитик Алексей Тулбуре считает, что за преступлениями неотвратимо должны следовать наказания, в противном случае общество разваливается, передает ТРИБУНА.

По его мнению, если не будет посадок, и не стрелочников, а бонз плахотнюковского режима – депутатов, министров, судей, полицейских, прокуроров, руководителей государственных агентств и т.д., – изменения в стране не будут иметь никакого смысла, и все вернется на круги своя.

«Никакого возмездия – все исключительно по закону. За преступлениями неотвратимо должны следовать наказания, в противном случае общество разваливается. Поэтому надо активно поддерживать действия новой власти по восстановлению правового государства в Молдове. И сопротивляться попыткам как-то (как было всегда до сих пор) прикрыть преступления и преступников», – написал Тулбуре в социальной сети.

Андриана Кептине


 
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