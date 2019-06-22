Навредит ли возможная встреча с Медведевым и Путиным прозападному образу премьер-министра Майи Санду?

Политолог из Джеймстаунского фонда (The Jamestown Foundation) Владимир Сокор утверждает, что возможная встреча премьер-министра Майи Санду с ее российским коллегой Дмитрием Медведевым и президентом РФ Владимиром Путиным совсем не навредит ее прозападному имиджу.

Об этом аналитик заявил europalibera.org, отвечая на вопрос, как будут развиваться отношения Молдовы с Россией, а также не испортит ли прозападный образ Майи Санду встреча с российскими официальными лицами, учитывая заявления главы государства Игоря Додона, что такая встреча может состояться.

Как сообщает ТРИБУНА, Владимир Сокор напомнил, что сразу после прихода к власти в 2009 году Альянса «За европейскую интеграцию» лидеры тогдашнего правительства провели несколько встреч с российскими лидерами.

«Отношения между Молдовой и Россией должны нормализоваться. Нормализация означает возобновление экономических отношений на благо Республики Молдова. Этот перезапуск не должен стать политической монополией ПСРМ или г-на Додона. Это вопрос общего интереса для Республики Молдова, и естественно, что правящий альянс не преследует этот национальный интерес на благо какой-либо партии на внутреннем плане.

Кроме того, нормализация означает продолжение шагов по выводу российских войск из Приднестровья и не означает, что эти шаги должны быть прекращены. Правительство, контролируемое Плахотнюком, провело искусственное разграничение между российскими войсками, называемыми миротворцами, которым режим Плахотнюка разрешил остаться на территории Молдовы, и другими войсками, подлежащими выводу.

Это различие является искусственным. Молдова в соответствии с международным правом должна требовать вывода всех российских войск. Наконец, Майя Санду четко заявила, что не будет никакой федерализации, не будет никакого плана «Козака-2», но здесь мы должны быть очень осторожны, чтобы увидеть, как будут представлены предложения по политическому урегулированию приднестровского вопроса», – пояснил политолог.

Андриана Кептине