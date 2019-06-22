Хорошая мина – плохая игра: Соратники «хоронят» лидера Демпартии Молдовы Плахотнюка

Появились доказательства того, что сбежавший олигарх сворачивают свою политическую и бизнес-деятельность в стране.

Сегодня ровно неделя с тех пор, как в Молдове победила «внезапная» революция. Семь дней, как в стране нет Влада Плахотнюка, человека, которому приписывали полную власть и говорили, что так будет еще долго. Однако, после 15-минутного разговора с послом США, Влад Георгиевич скрылся в неизвестном направлении (по разным версиям, в Лондон или в Майами) и, кроме письма о том, что он хочет побыть с семьей, а в Молдове ему небезопасно, больше о себе вестей не подавал.

Естественно, соратники по Демпартии, хорохорясь, говорят, что все будет хорошо, что «мы вам еще покажем». Так, депутат Сырбу, например, грозил парламенту «кошмаром», но пока выглядит лишь смешным и полностью растерянным.

Или - родственник Плахотнюка, экс-спикер парламента Канду, рассказывает о том, что у ДПМ прекрасные партнеры, как за океаном, так и на европейском континенте. Звучит неплохо, но надо делать скидку на то, что ведущие страны мира признали новую власть, а термин «захваченное государство» появился как раз во времена правления демократов. Что там за партнеры такие остались - хотелось бы со списком ознакомиться.

На то, что все не так хорошо, как кажется Канду, намекнул «старый лис» молдавской политики и, по совместительству, почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков. В эфире одного из телеканалов он проговорился о том, что Плахотнюка практически списали: «После таких событий, безусловно, происходят изменения, в том числе и в руководстве партии. Посмотрим. Я не могу сейчас сказать, что мы собираемся делать те или иные изменения. Сейчас много эмоций, много подозрений... Думаю, нет никаких проблем, в том числе для господина Плахотнюка, что мы будем искать лучшие решения», - сказал Дмитрий Георгиевич.

Прозвучало бы нечто подобное из уст одного из руководителей ранее правящей партии, если бы Влад Плахотнюк собирался триумфально вернуться на Родину? Это вряд ли. Похоже, Демпартия капитулировала окончательно.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ