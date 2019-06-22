22 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Игорь Додон Додон обсудил вопросы беспошлинного экспорта молдавских товаров и поставки газа с Медведевым
22.06.2019

Глава государства уверен, что решение всех этих вопросов станет существенным шагом на пути к полноценному восстановлению стратегических отношений с РФ.

Глава государства провел переговоры с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым и специальным представителем Президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Молдова, вице-премьером Дмитрием Козаком.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, в первую очередь по торговле и энергетике.

"Констатировали стабильный рост товарооборота, который в 2018 году составил 940 млн. долларов. Поблагодарил российскую сторону за реализацию договоренностей, достигнутых на уровне двух президентов, и, в частности, за временную отмену пошлин на ввоз ряда молдавских товаров на российский рынок. С целью поддержания позитивной динамики обратился к российским партнерам с просьбой продлить на новый срок действие беспошлинного экспорта молдавских товаров в Россию и разрешений на транзит товаров через Украину грузовым автотранспортом", – отметил президент на своей странице в соцсети.

Кроме того, Игорь Додон обсудил с российскими партнёрами и вопросы поставок природного газа в Республику Молдова после 1 января 2020 года, когда истекает срок предыдущего контракта.

Глава государства выразил уверенность в том, что решение всех этих вопросов станет существенным шагом на пути к полноценному восстановлению стратегических отношений с Российской Федерацией.

"Заверил российских партнеров в том, что после того, как в Республике Молдова сформировано новое парламентское большинство и правительство национального согласия, стратегия взвешенной внешней политики и взаимовыгодных экономических отношений получит новый импульс", – добавил он.

В завершение встречи стороны договорились о том, что в начале следующей недели в Кишинев с рабочим визитом прибудет вице-премьер Дмитрий Козак. Он проведет переговоры со всем высшим руководством Республики Молдова с целью определения приоритетных задач для углубления молдавско-российских отношений.


 
Количество просмотров:
90
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.