Игорь Додон Додон обсудил вопросы беспошлинного экспорта молдавских товаров и поставки газа с Медведевым

Глава государства уверен, что решение всех этих вопросов станет существенным шагом на пути к полноценному восстановлению стратегических отношений с РФ.

Глава государства провел переговоры с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым и специальным представителем Президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Молдова, вице-премьером Дмитрием Козаком.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, в первую очередь по торговле и энергетике.

"Констатировали стабильный рост товарооборота, который в 2018 году составил 940 млн. долларов. Поблагодарил российскую сторону за реализацию договоренностей, достигнутых на уровне двух президентов, и, в частности, за временную отмену пошлин на ввоз ряда молдавских товаров на российский рынок. С целью поддержания позитивной динамики обратился к российским партнерам с просьбой продлить на новый срок действие беспошлинного экспорта молдавских товаров в Россию и разрешений на транзит товаров через Украину грузовым автотранспортом", – отметил президент на своей странице в соцсети.

Кроме того, Игорь Додон обсудил с российскими партнёрами и вопросы поставок природного газа в Республику Молдова после 1 января 2020 года, когда истекает срок предыдущего контракта.

Глава государства выразил уверенность в том, что решение всех этих вопросов станет существенным шагом на пути к полноценному восстановлению стратегических отношений с Российской Федерацией.

"Заверил российских партнеров в том, что после того, как в Республике Молдова сформировано новое парламентское большинство и правительство национального согласия, стратегия взвешенной внешней политики и взаимовыгодных экономических отношений получит новый импульс", – добавил он.

В завершение встречи стороны договорились о том, что в начале следующей недели в Кишинев с рабочим визитом прибудет вице-премьер Дмитрий Козак. Он проведет переговоры со всем высшим руководством Республики Молдова с целью определения приоритетных задач для углубления молдавско-российских отношений.