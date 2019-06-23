Хорошая новость для жителей Молдовы: все пляжи Одессы пригодны для купания

Морская вода на всех пляжах Одессы соответствует нормам и безопасна для купания.

Несмотря на продолжающееся цветение зеленых водорослей, морская вода на всех пляжах Одессы признана соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам. Об этом сообщает муниципальный департамент информации.

Для исследований лабораторным центром Министерства здравоохранения Украины были отобраны пробы морской воды на всех одесских пляжах. По результатам анализов морская вода на всех одесских пляжах соответствует нормативным требованиям.

Таким образом, купаться в море на сегодняшний день безопасно.

Ранее стало известно о введении карантина на популярном у молдаван украинском курорте. Двухмесячный карантин введен в поселке Затока Белгород-Днестровского района. Это связано обнаружением агрессивной бродячей кошки с усиленным слюноотделением. После ее смерти были проведены лабораторные анализы, которые подтвердили диагноз – бешенство.