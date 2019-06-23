Цена изгнания: Под какие гарантии Плахотнюк безропотно сдал власть и покинул Молдову

Пока в стране вовсю продолжают обсуждать, каким образом и куда уехал олигарх, его активы продолжают приносить деньги.

На днях встретил знакомую, которая работает менеджером в медиа-холдинге Плахотнюка.

- Как у вас, паника, поди, в связи с бегством главного?

- Да все нормально. Просто то, за что раньше власть хвалили, теперь – ругаем. Это единственное изменение, - со смехом ответила она и ушла в неведомую даль.

А ведь правда, смотрите – что радикально изменилось в империи Плахотнюка после того, как он покинул Молдову? Да практически ничего. Да, Демпартия ушла в оппозицию, но (по крайней мере, пока) никакими люстрациями не пахнет, все продолжает отлаженно работать и приносить деньги. Те, кто еще вчера с высоких (и не очень) трибун активно «топил» за Влада Георгиевича, сегодня, втираясь в доверие к новой власти, переобулся, буквально за одну ночь сменив риторику выступлений.

Стадион илипосольство?

Или вот спорное решение еще правительства Филипа о передаче места бывшего Республиканского стадиона под строительство посольства США. Вдруг выясняется, что уже новый кабинет министров в лице главы МИДа Нику Попеску всецело его одобряет: - Строительные работы начнутся в ближайшее время. Для начала процесса властям Кишинева необходимо предпринять несколько технических шагов, - рассказал он журналистам.

Это решение крайне удивительно, учитывая, что поспешный указ Филипа о переносе посольства Молдовы в Израиле в Иерусалим, принятый на том же заседании правительства, был признан недействительным. Неправительственные организации заговорили о референдуме по «посольскому вопросу», но, сдается, решаться он будет не на плебисците.

Давние враги - два Влада

Еще один момент, который был проигнорирован. Экс-премьер-министр Владимир Филат, который сейчас отбывает наказание в тюрьме, заявил, что готов предоставить информацию о банковском мошенничестве. Никакой реакции на это заявление не последовало. Почему? Не интересно?

Похоже, это только видимые части договора представителей США с Владом Плахотнюком о сдаче власти и отъезде за пределы Молдовы (на время или навсегда – уже не столь принципиально). Какие еще сюрпризы нас ожидают?

А В ЭТО ВРЕМЯ

А не запретить ли Демпартию?

"Система временно обезглавлена. Многие сейчас говорят о возможности реванша, но курица без головы бегает еще каких-то пять минут, но финал очевиден. Поэтому я не думаю, что можно говорить о каком-либо реванше. Я бы даже саму Демпартию запретил за такие деяния»

РОМАН ВЛАДИМИРОВ