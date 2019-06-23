Страдает топографическим кретинизмом и постоянно ноет: Как «вычислить» коренного кишиневца

Между столичными жителями и приезжими всегда стояла стена непонимания и несправедливая взаимная нелюбовь.

«Лимита», «понаехвашие», «деревня», "село" - это, пожалуй, самые безобидные прозвища, которыми коренные жители столицы награждают приезжих. Между кишиневцами (большинство из которых, к слову, сами стали горожанами лет 15-20 назад) и приезжими всегда стояла стена непонимания: первые людей из провинции несправедливо не любят за якобы меньший кругозор, уровень познаний и амбиции, а вторые — за городской снобизм и за то, что людям с недвижимостью в столице все легко и даром достается.

Не правы ни те, ни другие. И к человеку вряд ли можно относится с презрением и откровенно недолюбливать только за то, что ему не повезло родиться в Кишиневе (у нас всего-то в Молдове 2-3 относительно крупных города, где можно более или менее существовать) или потому что ему хочется устроить свою жизнь получше и, собственно, стать «своим» в городской среде.

В принципе, как и затаивать злобу на горожан, только за то, что при рождении они получили ощутимый бонус — в виде городской прописки, недвижимости и контактов. Завидовать можно — но не ненавидеть.

А то что «понаехавшие» завидуют горожанам — это факт. Дело в том, что изначально условия жизни «понаехавших» часто хуже, чем у коренных. Вряд ли коренному кишиневецу даже во втором поколении знакомо то чувство отчаяния, когда за день нужно найти квартиру, комнату, диван на худой конец, чтобы не спать на улице. А сколько переезды с одной съемной квартиры на другую отнимают сил, времени и средств. Уйма, поверьте на слово.

Но «понаехавшие», к которым отношусь и я, даже в этих мытарствах из одного конца города в другой, в поисках подходящего доступного жилья, находят что-то положительное. Мы, провинциалы, как минимум узнаем город вдоль и поперек. В отличие от кишиневцев.

Столичные жители, как правило патриоты своего района. Они прекрасно ориентируются у себя «на районе», но совершенно не знают город. Когда я только «понаехала покорять столицу», моя просьба кишиневцу подсказать дорогу, частенько вводила его в ступор. Многие понятия не имели, как добраться, например, с Ботаники или Рышкановки к Музею этнографии. Они знают, что «это где-то в центре», но где конкретно подсказать не смогли.

Тогда я не могла понять, почему так происходит, что вроде бы кишиневец живет в столице, но как бы «не бывает». Теперь понимаю.

Стандартный маршрут кишиневца обыкновенного дом-офис, офис-дом. В выходные в ближайший к дому торговый центр или парк. И никаких набегов и вылазок в другие районы. И ничего не выманит коренного горожанина за черту собственного уютненького района. Куда там город познавать. Да и зачем, собственно.

А знаете, что еще отличает так не любимых горожанами «понаехавших» от столичных жителей? Провинциалы более позитивно относятся к жизни и легче приспосабливаются к любым условиям.

Кишиневцы же постоянно ноют. Постоянно. Пришлось переехать жить в другой район — катастрофа (географический патриотизм — в крови) пришлось задержаться на работе — конец света, наступили в троллейбусе на ногу - трагедия, не дали повышения или сократили на работе — депрессия. Я уже не говорю о том, если вдруг придется все начинать с нуля.

К тому же, большинство коренных менее целеустремлённые приезжих, им никому и ничего не нужно доказывать, бороться с обстоятельствами, преодолевать. Дня них город привычная среда обитания, для приезжих - это место борьбы и побед, а хорошая должность, чем не победа.

И знаете, только не начинайте завывать старую песню о том, что, мол, «понаехавшие» некультурные, им плевать на город и именно они его загадили. Воспитание и культура не зависят от географического места рождения. И я немало знаю коренных кишиневцев, которые кричат о том, как любят город, без причин ноют и жалуются на свою жизнь, и считают в порядке вещей не доносить до баков пакеты с мусором или оставлять на детской площадке использованные подгузники.

НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ