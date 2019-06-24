Новый министр юстиции Станислав Павловский уходит в отставку

Министр юстиции Станислав Павловский подал в отставку. В этой должности он пробыл всего две недели. На своей странице в фейсбуке Павловский написал, что во время разработки Плана действий в области права обнаружил некоторые моменты личного характера, которые, согласно Конституции Молдовы, делают невозможным его дальнейшую работу в правительстве.

Премьер Майя Санду уже выдвинула на освободившееся кресло министра юстиции Олесю Стамати, которая до сих пор возглавляла Ассоциацию за эффективное и ответственное правление. Стамати уже приняла предложение и завтра принесет присягу.

"Госпожа Стамате до сих пор была председателем Ассоциации за эффективное и ответственное управление. Она закончила университет по специальности Право, и мастерат — по европейским исследованиям.

У нее есть опыт работы в сфере юстиции, внутренней политике, и в реформировании центральной администрации. Я благодарю ее за то, что она приняла предложение стать частью правительственной команды, и я желаю ей больших успехов в ее деятельности", - пишет Майя Санду.