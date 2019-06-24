В столице прошла ягодная ярмарка. На Чеканах она собрала сотни горожан. Посетителям предлагали ежевику, малину, смородину и крыжовник, а также выпечку и торты с ягодами. 16 местных производителей представили около восьми тонн продукции.

Анжела Беженарь привезла из Дондюшанского района крыжовник, красную смородину и малину. "Качественных ягод сейчас не так уж и много из-за неблагоприятной погоды, поэтому они пользуются очень большим спросом. На все мы установили одинаковые цены. 40 леев за килограмм".

Привезли на ярмарку и новинку этого сезона - tayberry (тейбери)- гибрид малины и ежевики. "Они немного кислые, это первые плоды, они привиты малиной. У них легкий малиновый вкус. Первые ягоды вообще-то продаём в упаковках по 300-350 граммов по 30 леев", - сказала участница ярмарки Корина Гросу.

Посетителям предлагали и переработанные ягоды. "Это десерты из фруктов и ягод. Есть и без сахара. Вкуснейшее повидло и джемы", - отметила участница ярмарки Инна Кэпэцынэ.

"Здесь большой выбор, было что выбрать и купить. Есть мед, ягоды, все отечественное, домашнее. Купил майский мед, который самый вкусный, крыжовник, и ещё посмотрю, что есть".

"Почаще бы проводили такие ярмарки, хоть каждую неделю. Цены доступные". В Молдове выращивают 11 видов ягод.

"Ягодный рынок еще не сформирован, он находится пока на начальной стадии. Нужно находить рынки сбыта, тогда торговать будет легче", - сказал производитель Валериан Малай.

"У нас более трех тысяч покупателей. Продавцов больше, чем в прошлом году. На следующем мероприятии, 22 июля, будет еще одна летняя новинка - ягода Йо́шта", - добавила директор ассоциации "Ягоды Молдовы" Анета Ганенко.

Фестиваль организовала ассоциация "Ягоды Молдовы" при поддержке претуры Чекан.