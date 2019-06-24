Завтра днём воздух в Кишинёве прогреется до +31, в стране - до 33 градусов

Лето полноценно вступило в свои права.

В Кишинёве сохранится жаркая погода, хотя завтра возможна переменная облачность - небо не будет полностью ясным, но сохранится жара. Столбики термометров в Кишинёве будут показывать до +31 в тени днём, и +21 ночью. Схожие температуры будут и в других городах республики.

Так, в Бричанах, в самом северном городе страны, температура составит +28, в то время как чуть южнее, в Сороках, воздух прогреется до 29 градусов. В Бельцах температура воздуха составит 30 градусов выше нуля, а наиболее тепло будет в южных городах - Леова, Комрат и Кагул. Там воздух прогреется до +33 днём.