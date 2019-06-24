TOP-10 главных проблем, которые необходимо решить правительству Санду

Перед парламентскими выборами 24 февраля 2019 года ТРИБУНА опубликовала условный рейтинг, в котором мы обозначили стоящие перед новой властью вызовы. Сейчас мы возвращаемся к теме и предлагаем обновленный рейтинг проблем, которые правительство Санду должно в приоритетном порядке решить.

1). Обеспечить бюджетную и финансовую стабильность

Самым большим вызовом для нового правительства является обеспечение бюджетно-финансовой стабильности. Для этого придется уделить особое внимание налоговой дисциплине, борьбе с уклонением от уплаты налогов и улучшению отношений с партнерами по развитию.

2). Обеспечить внутреннюю стабильность

Вторая важная задача нового правительства – обеспечить внутреннюю стабильность. Даже если ситуация постольку-поскольку нормализовалась, Молдова продолжает стоять на бочке с порохом, и достаточно только одной искры, чтобы снова вернуться к дестабилизации ситуации.

3). Вывести правовые структуры из-под политического контроля

Третья проблема – вывести правовые структуры из-под политического контроля и перевести их в нормальный режим работы на благо граждан. Если они не будут возвращены на службу гражданину, мы не сможем говорить о настоящем и будущем Республики Молдова как государства.

4). Остановить массовый исход населения

Четвертая важная задача для нового правительства – остановить массовый исход населения и создать условия для возвращения домой уже уехавших граждан. Молдова рискует стать государством без граждан через несколько десятилетий, а это будет означать исчезновение самого государства. Поэтому решение этой проблемы должно стать абсолютным приоритетом для власти.

5). Улучшить положение сёл

Пятая проблема для нового правительства – улучшить положение сёл. Сёла умирают и вскоре могут вообще исчезнуть, поэтому правительству нужна специальная программа для перезапуска сельского сектора, в противном случае из аграрной страны Молдова может превратиться в большую пустошь в сердце Европы.

6). Настоящая реформа экономики

Шестая большая проблема нового правительства – настоящая реформа экономики. Сейчас экономика находится на грани и питается в основном за счет налогов и сборов, особенно импортных операций. То есть, у нас есть экономика потребления. Цифры, касающиеся работы налоговых органов, даже если они растут, в большей степени говорят об увеличении налогового бремени для немногих экономических агентов и немногих физических лиц, которые платили налоги, а не об экономическом росте. Если ситуация не изменится, в один прекрасный день экономика просто рухнет.

7). Настоящая реформа системы социальной помощи

Седьмой вызов – настоящая реформа системы социальной помощи. Прежнее правительство сделало что-то для реформирования пенсионной системы (по всей видимости, под давлением внешних партнеров), но требуются гораздо более энергичные реформы, которые охватили бы всю систему социальной помощи. В противном случае она обанкротится.

8). Консолидировать общество

Восьмой проблемой для нового правительства является консолидация общества. Сегодня молдавское общество продолжает находиться на баррикадах, как это было постоянно почти три десятилетия независимости. Но разобщенное общество не может заставить государство двигаться вперед. Поэтому необходимо определить национальную идею, совокупность бесспорных ценностей, вокруг которых объединится все общество.

9). Восстановить внешние связи

Девятым большим вызовом для нынешнего правительства является восстановление внешних связей Республики Молдова. У бывшего правительства также были плохие отношения как с Россией, так и с ЕС, а отношения с США были довольно напряженными. Новое правительство просто обязано проводить совершенно другую внешнюю политику.

10). Решить проблему территориальной целостности страны

Десятая серьезная задача для нового правительства – решить проблему территориальной целостности страны. Приднестровская проблема существует уже около 30 лет, понятно, что она не может длиться вечно. Новое правительство должно наконец продвинуться в этом направлении, иначе развитие событий на внешнем плане, особенно на региональном уровне, может в какой-то момент поставить нас перед лицом жесткой реальности – Молдова навсегда потеряла Приднестровье.