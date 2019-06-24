Бывший главный прокурор Кишинева раскритиковал генпрокурора Эдуарда Харунжена

Бывший главный прокурор Кишинева Иван Дьяков раскритиковал генерального прокурора Эдуарда Харунжена.

Дьяков опубликовал на своей страницев Facebook сообщение, в котором рассказал, что в 1994 году, когда он вернулся в прокуратуру, к нему на собеседование пришел Харунжен, который работал первый год.

После того, как он предоставил ему дело для изучения, Иван Дьяков рассказал, что был «ошеломлен ошибками, допущенными в очень простом деле».

Бывший прокурор отметил, что речь шла об аварии, в которой скончалась жертва.

- Харунжен пришел на второй день и сообщил мне свое видение следственных действий, необходимых для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Я внимательно слушал. Я был ошеломлен ошибками, допущенными в очень простом деле. Несмотря на то, что у меня были вакантные места, я посоветовал ему никогда в жизни не пытаться работать в следствии в качестве следователя. Он меня послушал. Следователем не работал. Он работал начальником департаментов уголовного розыска, - написал Дьяков.

- И сегодня этот человек решает, кого задерживать, а кого нет, кого обвинять, а кого нет, кого арестовать, а кого нет ... кто имеет право заниматься политикой, а кто нет, - продолжил экс-прокурор.

Отметим, что Иван Дьяков несколько дней назад рассказал о том, как «протаскивали» Харунжена на пост главы генпрокуратуры по борьбе с коррупцией. По словам Дьякова, конкурс на эту должность был лишь пустой формальностью, и победить в нём мог лишь один человек.