Андриан Канду: Если доклад Kroll II будет обнародован, содержащиеся в нем доказательства больше не смогут быть использованы в суде

Если доклад Kroll II, касающийся происшедшего в Республике Молдова банковского мошенничества будет предан гласности, содержащиеся в нем доказательства больше не смогут быть использованы в суде. Это повредило бы уголовному процессу. Заявление принадлежит заместителю председателя Демократической партии, бывшему председателю Парламента Андриану Канду. По его словам, это потому что первый отчет компании Kroll был ознакомительным, а второй содержит конкретные доказательства, банковские счета, переводы, имена и названия компаний. Заявления были сделаны на передаче „În profunzime” телеканала Pro TV, передает IPN.

„Есть разница. Отчет номер один был ознакомительным, а второй отчет содержит доказательства, данные, цифры, банковские переводы, счета, названия и это важная информация для уголовного процесса. Если бы они завтра стали общедоступными, прежде всего, есть риск, что деньги исчезнут со счетов, если они есть сегодня. Более того, здесь я могу ошибаться в квалификации, но, насколько мне известно, если некоторые доказательства являются общедоступными, их больше нельзя использовать в суде”, - говорит Андриан Канду. По его словам, если второй доклад будет опубликован, виновные не смогут нести ответственности, поскольку доказательства не смогут быть использованы в суде.

Андриан Канду отметил, что видел только первый доклад Kroll, который он обнародовал. По его словам, второй отчет был направлен через Национальный банк Молдовы в прокуратуру. „НБМ был своего рода посредником, через который запечатанные пакеты отправлялись в прокуратуру”, - сказал демократ.

Бывший председатель Парламента сказал, что представители компании Kroll дали характеристику второму докладу и поэтому стали известны страны, в которые дошли определенные суммы денег из 660 миллионов долларов, которые, по его словам, являются банковским мошенничеством.