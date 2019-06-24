Витали Катанэ: Отставка через несколько дней после назначения - это что-то серьезное

Отставка через всего несколько дней после назначения - это что-то серьезное. Человек увольняется через несколько дней после назначения не просто так. Такое мнение высказал политический комментатор Витали Катанэ. В ходе передачи „Replica” на Prime TV комментатор отметил, что вчера, 23 июня, министр юстиции Станислав Павловский объявил о своей отставке, всего через две недели после утверждения правительства Санду, передает IPN.

Витали Катанэ не исключает, что перед министром Павловским были поставлены задачи, которых он не мог выполнять. Комментатор отметил в связи с этим, что возможно Министерство юстиции намерено объявить амнистию некоторых людей.

„Нынешняя правительственная команда действует как секта, у них есть круг людей, за рамки которого они не выходят или устанавливают очень ограниченные отношения с теми, кто не является частью их окружения. Мы видим, что в должностях, где нужны люди с некоторой подготовкой, они назначают лояльных им людей, которые являются частью их круга друзей”, - отметил комментатор.

Журналист Андрей Андриевский утверждает, что в правительстве уверены, что никто не заметит, что они назначают своих людей во главе госучреждений, учитывая, что их сторонники испытывают своего рода эйфорию. Журналист сослался на назначение Андреем Нэстасе на должность главы Национального инспектората полиции своего кума Георге Бэлана и на то, что руководитель кабинета министра иностранных дел Андрей Попов является посаженным отцом министра Нику Попеску.

По словам Андрея Андриевского, правительство прибегает к таким назначениям, потому что это удобно. „Назначается на должность родственник, он верен вам и делает все, что вы ему говорите”, - отметил журналист. Также, по его мнению, это происходит потому, что у правительственной команды недостаточно хороших людей.

Ранее некоторые политические комментаторы критиковали и бывшую власть за назначения в соответствии с принципами лояльности и родства, в частности, за то, что председатель парламента был назначен на должность своим посаженным отцом, лидером Демократической партии, а его посаженная мать и в настоящее время является судьей Конституционного суда.