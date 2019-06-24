Харунжен: «Не нужно пьянеть от холодной воды»

После ухода Демпартии из власти в обществе возникло ощущение перемен, свободы и демократии. Насколько оправдана эта эйфория? Следует ли надеяться, что перемены действительно произойдут? Будет ли раскрыта тайна исчезновения миллиарда, будут ли похитители наказаны, а деньги возвращены? Подаст ли генеральный прокурор в отставку добровольно по требованию лидеров правящей коалиции? Об этом и многом другом глава генеральной прокуратуры Эдуард Харунжен рассказал в ходе передачи «Puterea a patra» на телеканале N4. Генпрокурор предлагает уволить его по закону.

Подсудимые стали нападать на прокуроров

По мнению Харунжена, подобные ситуации нередко возникали в нашей стране и ранее.

«Периодически перемены на политической арене сопровождаются ощущениями свободы и наступления перемен, - сказал прокурор. – Очень важно внимательно отнестись к тому, что происходит в стране и в обществе. Как гласит молдавская поговорка, не нужно пьянеть от холодной воды. У нас и ранее были периоды, когда общество облегченно вздыхало и радовалось избавлению от очередного правящего режима или диктаторской власти. Потом наступало разочарование. Мы до сих пор пожинаем плоды заложенной давно системы смены власти».

Как профессионал Харунжен опасается, как бы атмосфера эйфории не привела к всплеску преступности и недоверию к правоохранительным органам: «Произошедшее накануне жестокое нападение на прокурора в Хынчешть обвиняемым в уголовном деле - тревожный симптом. Боюсь, что за этим может последовать акции гражданского неповиновения по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Очень хотелось бы, чтобы этот период завершился и ситуация нормализовалась».

Прокуратура выскажется о путче

Правящая парламентская коалиция приняла заявление, в котором говорится, что Республика Молдова является государством, «захваченным» Демпартией во главе с Владом Плахотнюком. Утверждается также, что 7-14 июня в Кишиневе была предпринята попытка путча. Вот что думает по этому поводу генпрокурор.

«Вы говорите о заявлении, которое касается политической сферы, - ответил Харунжен. – На всем протяжении исполнения своего мандата генпрокурора я лишен права комментировать политические заявления и не буду этого делать. Если они будут иметь последствия с юридической точки зрения, то я выскажусь. Что касается попытки захвата государственной власти в стране… Несколько дней назад я получил письмо от Андрея Нэстасе, в котором он требует рассмотреть события, связанные с решениями КС и последующими событиями, как уголовные преступления. Мы рассматриваем этот запрос, и было бы ошибочно сейчас высказываться. После проведения соответствующих процедур мы примем решение и предадим его огласке – вот тогда можно будет публично обсуждать этот вопрос. Как юрист хотел бы сказать по поводу последних решений КС: я никогда не ставлю под сомнение и не критикую решения судебных органов, пока они действуют».

О «захваченной» молдавской юстиции и политических судебных заказах

На вопрос о политической ангажированности тех, кто возбудил те или иные судебные дела Харунжен ответил так. Необходимо, прежде всего, разобраться в различиях между делами, расследуемыми в пределах уголовного права и политическими.

«Давайте определимся, - предложил прокурор. – Представим себе, что тот или иной политик подает заявление в правоохранительные органы, обвиняя своего политического оппонента в совершении уголовного преступления. Следователи и прокуроры находят подтверждение фактов нарушения УК и приобщают их к делу. Судьи считают эти факты достоверными и принимают решение о наказании. Не исключаю, что за этим может скрываться заказ одного из оппонентов на политическом фронте. В нашем обществе это общепринятая практика. Если факты подтвердятся – спорить не о чем».

Самое страшное в подобных случаях – когда уголовные дела фальсифицируются, сказал Харунжен: «Когда суду предъявляются ложные показания и доказательства. До сих пор мы не получили но одного официального запроса о фальсификации фактов показаний и доказательств при расследовании дел, которым придали характер политических. Жалобы были, но общего плана. В них было больше политики, чем юридическая обоснованность. За последнее время мы получили несколько заявлений о политическом характере ряда уголовных дел против оппонентов прежней власти. Будет расследование. Если выяснится, что работники прокуратуры фальсифицировали показания и доказательства. они будут наказаны. Будут привлечены к ответственности и те, кто дал ложные показания против того или иного человека, незаконно наказанного судом».

В отношении Плахотнюка из России не было запроса

Почему генпрокуратура не отреагировала на то, что против Плахотнюка в России заведены уголовные дела по обвинению в покушении на убийство, хищении и выводе из РФ 37 миллиардов рублей?

«Существует принцип суверенности государства, - сказал Харунжен. - Преступления, совершенные в государстве, могут расследоваться только этим государством. Ни одно государство не может вмешиваться в действия другого государства».

Прокурор отметил также, что Москва не направляла Кишиневу запросов по уголовным делам против Плахотнюка: «Об уголовных делах против Плахотнюка в России мы узнали из СМИ. А вот в отношении Вячеслава Платона и членов его семьи такие просьбы со стороны России были».

В день вывозили по 4-5 миллионов наличными

Харунжен считает, что есть объективные причины затягивания процесса: «Нужно понимать, что кража миллиарда произошла не за день-два, а в течение многих лет. Я заявлял это неоднократно - и на пленарных заседаниях парламента, и парламентским комиссиям. Были вовлечены сотни банков из-за рубежа, деньги проходили извилистый путь, часть попала в оффшорные зоны. Само расследование было разделено на три периода: администрирование банков; смена их руководителей; расследование относительно чиновников ряда министерств и госучреждений, которые злоупотребили служебным положением или проявили небрежность при принятии решений, касающихся финансовой деятельности банков».

По мнению Харунжена, затягивается расследование и в связис тем, что преступных схемах много зарубежных участников: «Необходимо выезжать за рубеж, сотрудничать с другими странами. Были даны поручения о производстве процессуальных действий в разные инстанции различных стран. На одни наши поручения пришли ответы, на другие - нет. Некоторые страны инициировали собственные расследования преступных действий, поскольку они произошли на их территории».

По словам, генпрокурора, сделали все, что в силах. Есть несколько десятков заявлений для выполнения поручений о производстве процессуальных действий в разных странах: «Было несколько эпизодов, когда глава дочерней компании банка приезжал на автомобиле к депозитным хранилищам, наполнял несколько мешков деньгами, клал их в багажник и уезжал. Это происходило в разгар ажиотажа вокруг «Banca de Economii». Каждый раз вывозили по 4-5 миллионов лей наличными. Мы пока выявили три такие ситуации. Некоторые из участников краж задержаны и осуждены. Однако не все деньги возвращены - часть была растрачена».

Публикация отчета «Kroll 2» особо не удивит

Почему скрывали второй доклад «Kroll»? Харунжен заявил, что прокуратура готова предоставить его парламенту, но нужно получить разрешение авторов.

«Мы уже предложили нацбанку по запросу президента представить этот отчет, - сказал генпрокурор. - Чтобы не было подозрений, что мы что-то скрываем, предложили НБМ провести переговоры с компанией и попросить разрешение на публикацию. Второй отчет «Kroll» обязательно будет предоставлен парламентской комиссии, и пусть депутаты решат, как поступить».

Если отчет будет опубликован - общество, скорее всего, не узнает ничего нового, сказал прокурор, добавив, что сам не читал этот отчет и знает некоторые подробности только от коллег».

«Пусть добьются моей отставки по закону»

Харунжен скептически отнесся к вопросу о своей отставке, которую требуют в онлайн-петиции, размещенной в соцсетях. Ее подписали более шести тысяч человек.

«Это называется троллингом, - сказал глава ГП. – Я задаюсь вопросом: кто платит этим людям? Откуда эти деньги? Что значит подпись в Facebook?».

Харунжен заявил, что не держится за должность, но ожидает, что новое правительство потребует его отставки на законных основаниях: «Пусть сделают это законно, тогда я сам уйду. У меня нет амбиций сохранять свою должность, потому что эта работа больше не приносит мне никакого удовлетворения».

Николай МЕНЮК