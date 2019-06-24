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Семья
Жительница Кишинева вернула кассиру «валютки» 3200 евро, которые он ей выдал по ошибке
24.06.2019

Почему в Молдове сотрудники обменок не могут быть честными, а клиенты просто обязаны быть таковыми.

Около недели назад по соцсетям разместили фотографию человека, которому кассир в «обменке» дал больше денег, чем положено. Пользователи возмутились, общий посыл был таков: зачем вы человека позорите? Кассир сам виноват, надо быть внимательнее при выдаче денег».

Нас заинтересовал один комментарий и мы связались с Александром, который поведал нам такую историю.

- Как-то переслал жене из Москвы по системе денежных переводов 1000 евро, - рассказывает Александр. - А кассир ей выдал 4200 евро рублями и леями. Жена, разумеется лишние деньги вернула, хотя могла их себе взять, но не сделала этого...

- А был такой соблазн?

- Вряд ли, не те мы люди.

- А недавно менял в «обменке» купюру в пять тысяч российских рублей на леи, - продолжает Александр. - Хотел поменять всего две тысячи на леи. Я очень торопился, быстро взял леи, а про три тысячи рублей забыл просто. Жена на следующий день пошла в эту «обменку», а кассир ей говорит: «Такого не было! Пишите заявление в полицию, но у нас камеры видеонаблюдения не работают, они для вида, для красоты»... Но из-за трех тысяч мы не стали обращаться в полицию.

- Может, стоило обратиться? Ведь. Если кассир обманул вас, в следующий раз он еще кого-нибудь обманет!

- Возможно, тут не поспоришь. Жена хотела обратиться в полицию, но я был против. Понятно, что деньги он просто-напросто присвоил. Бог его накажет...

ЛЕОНИД РЯБКОВ


 
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