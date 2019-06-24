Срочно! Плахотнюк покинул пост председателя Демпартии Молдовы

Влад Плахотнюк принял решение уйти с должности лидера Демократической партии Молдовы.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook. Свое решение он аргументирует заботой о партии, которая незаслуженно стала страдать из-за нападок, изначально обращенных против него самого.

- Демократическая партия сейчас находится под огромным давлением, потому что некоторые ошиблись с целью. Они хотят бороться со мной, но они делают это с партией, что, как я думаю, плохо как для ДПМ, так и для проевропейских партий нынешнего альянса, - написал Плахотнюк.

Уже бывший глава партии призвал политических и не только оппонентов оставить других членов партии в покое и избрать мишенью его.

- Одно дело когда партия платит политическую цену за свои решения, другое - когда существуют обвинения и преследования людей, которые состоят в партии или занимают должности в различных учреждениях в стране и не имеют никакого отношения к партии. Кто бы ни хотел политически сделать это, должен делать это со мной, я полностью беру на себя роль мишени для любого рода обвинений, только чтобы не сражались с моими коллегами по партии, коллегами из парламентской фракции, которые, конечно, хотя и не находятся у власти, играют очень важную роль в поддержании стабильности, независимости и евроатлантического развития страны, - отметил Плахотнюк.

Влад Плахотнюк также отметил, что принял это решение потому, что Демократическая партия нуждается в новом политическом проекте в оппозиции, проекте, который будет разработан после новых реалий новой руководящей командой.