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Общество
Молдавские спортсменки взяли бронзовую и серебряную медаль на соревнованиях в Минске
24.06.2019

Еще две медали - бронзовую и серебряную - завоевали молдавские самбистки на Европейских играх в Минске. Спортсменки Сабина Артемчук и Паулина Ешану возвращаются домой с отличными результатами.

Самбистка Сабина Артемчук завоевала серебряную в Минске в весовой категории. На своем пути к медали она одержала победу на уроженкой Грузии Саломе Абашидзе и испанкой Хименес Лопес Яйсу.

В последнем бою 22-летняя спортсменка была побеждена уроженкой Беларуси Верой Хареликавой.

В свою очередь, Паулина Ешану завоевала бронзу в 18 лет. Соревнование она начала в весовой категории 52 кг против будущей победительницы из Беларуси Марины Жарской, затем она боролась с украинкой Марией Буек и уроженкой Словакии Сильвией Ревилаков.

Молдова завоевала три медали по самбо на Европейских играх в Минске.


 
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