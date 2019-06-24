Кагулу может позавидовать даже Кишинев

Корреспондент «Комсомолки» выяснил, что есть в районном центре и чего так не хватает главному городу Молдовы [фото]

Кагул – это курортный роман. Приезжаешь, влюбляешься в очаровательный южный городок, а когда уезжаешь, увозишь приятные воспоминания. И когда снова там появляешься, возвращается чувство влюбленности. Да и сам город – вполне себе южный парень, немного самовлюбленный, свободный от ненужного гламура, слегка сумасшедший (в хорошем смысле), способный на дерзкие и благородные поступки, любитель красивых фраз и зажигательных песен, правда, прорывается в нем иногда тяга к китчу и показухе… но это свойственно всем красивым южным «парням».

Приятный южный город Фото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

Кишинев – это любовь на изломе: когда ты клянешь свой город, пытаешься от него убежать, но не можешь жить без него, когда тебе больно от перемен в нем… Это как любовь к больному, которого ты знаешь с детства. Почему так? Два города в одной стране, не на разных же полюсах.

Если пройтись хотя бы по центру этих двух городов (окраины почти всех населенных пунктов всегда вызывают неоднозначные эмоции), то сразу замечаешь: в Кагуле все сделано с любовью к городу и людям. Там как бы все говорит тебе: «Приезжай, чувствуй себя комфортно». А в Кишиневе не покидает ощущение, что его жителям устроили некую школу выживания, - кто кого… уезжайте! Некоторые «фишки» так и хочется «утащить» из Кагула в столицу, ведь пройдет еще немало лет, пока у нас появится настоящий, заботливый мэр, который все это и без поездки по югу сделает в Кишиневе. Ведь так очевидно – чего не хватает столице. Кстати, и это есть в Кагуле.

Ну что, начинаем завидовать?

Первое. Мэр

Да, у них есть мэр. Николае Дандиш. Его можно встретить в городе среди людей: он не прячется за тонированными стеклами дорогой иномарки или спиной охранника. Ему 38 лет. Он не пьет спиртного (даже вина) вообще, не курит, к тому же и вегетарианец. Он скромен, женат, у него трое детей. Он хочет жить в красивом Кагуле, а поэтому старается для города. И уже видны перемены: например, все больше и больше улиц и дворов заасфальтировано. Кстати, примария Кагула участвует в разных проектах, иногда удается выигрывать гранты, которые не растаскиваются по особнякам, а реально тратятся на благоустройство города, как и бюджет населенного пункта. Это нонсенс для Молдовы. Вот всего этого в Кишиневе нет – ни мэра, который бы старался для города, ни заасфальтированных улиц (они есть, но уже разрушены – например, Штефана чел Маре уже требует ремонта, а на Армянской в очередной раз прокладывают трубы, избавляясь от свежего асфальта).

В Кагуле мэрия - не просто так, там есть городской головаФото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

Второе. Разметка

В центре Кагула – серьезная разметка на дорогах. Мало того, что там «зебра», меж белыми полосками еще и красные. В Кишиневе разметка в центре есть не везде, недавно на пареулиц сделали новую, но большая часть улиц – сплошное серое, побитое полотно.

Серьезная разметка и отличные тротуары в центре КагулаФото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

Третье. Водители

Светофоров в Кагуле не так много, как в Кишиневе. Да они там и не нужны. Водители в этом южном городке пропускают пешехода. У нас культурное поведение на дорогах, скорее, редкость, исключение из правил. И даже если пешеход идет на зеленый, те автомобили, которые поворачивают «по стрелке», не спешат останавливаться. Кишиневских водителей не смущает и то, что они могут сбить человека, - у нас в республике за это не наказывают… судьям тоже жить хочется. Увы.

Четвертое. Скамейки

В Кагуле скамейки в центре города везде. В жару это особенно начинаешь ценить. И пусть некоторые лавочки не такие красивые, как скажем, в Кишиневе перед МВД или перед Национальной библиотекой, скамейки в Кагуле не поломаны, выглядят аккуратными и чистыми. А главное – есть где передохнуть. В столице, если не считать парков, места, где есть скамейки, можно по пальцам пересчитать. И это в городе, где летом плавится асфальт…

Детям разрешают в жаркий день окунуться в фонтан, пока мамы отдыхают на лавочкахФото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

Пятое. Чистота

Стоит признать: Кагул чище Кишинева. И не потому, что убирают – это делают и в столице. Просто в центре Кагула мусорки через каждые 10 метров. Там нет аргумента в пользу бескультурья. В столице попробуй найди, куда выкинуть мусор. Ладно еще культурные люди домой несут, чтобы там выбросить. Но они, судя по состоянию города, в меньшинстве.

Мусорки в Кагуле - на каждом шагуФото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

Шестое. Тротуары

В центре Кагула есть тротуары. Они покрыты плиткой. Защищены тенью деревьев, на них, как уже было сказано выше, установлены мусорки и скамейки. И они не перекрыты автомобилями. Там по тротуарам гуляют женщины с колясками, катаются на трехколесных велосипедах дети. И это выглядит так, будто попал в европейский городок. В Кишиневе тротуары есть только на Штефана чел Маре, и то часть их уже – не для людей: там паркуются автомобили. Еще тротуары, вернее, фрагменты ухоженных пешеходных зон можно встретить на других улицах… но слишком уж они короткие. Сделали тротуары и на ул. Александри. Но там забыли посадить деревья, и летом по этой улице ходить вообще невозможно. Да и большая часть тротуаров также оккупирована машинами. И… попробуйте прогуляться по центру города с коляской!

В Кагуле - веселые, добродушные людиФото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

Седьмое. Люди

Люди в Кагуле другие. Казалось бы, разделяю нас всего два с половиной часа дороги, – а ты в другом мире. Нет агрессии, мата, ругани. Если спрашиваешь, как добраться до того или иного места, с удовольствием ответят (язык не важен, никто тебя не одернет, если ты говоришь по-молдавски или по-русски), еще и проводить могут. Как-то в Кагуле по-доброму, с улыбкой, - в магазинах, аптеках, на улицах… Будто старых знакомых встречаешь. В Кишиневе не всегда тебе радушно отвечают, часто бывают конфликты на почве языкознания, каких-то бытовых моментов… в общем, агрессии хватает. А вот улыбок, доброты и хотя бы немного культуры поведения ой как не достает!

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ