Любовь за деньги: Почему отставка Плахотнюка означает закат Демпартии Молдовы

Похоже, мы наблюдаем падение одного из грандиознейших политпроектов, который держался только на админресурсе и денежных отношениях.

Можно строить сколько угодно гадать, почему был в итоге «завален» спешно уехавший из Молдовы Влад Плахотнюк и его Демократическая партия, но факт останется фактом – это была не партия. Это было сообщество, где людей объединяли не какие-либо политические взгляды, а исключительно денежные отношения. Сюда шли, чтобы получить хорошую должность, сюда шли, чтобы заработать, сюда шли, чтобы не потерять бизнес.

Существует история, очень похожая на быль, согласно которой после какого-то очередного раунда переговоров с ПСРМ или гонцами из АКУМ, Плахотнюк в сердцах сказал:

- Да они какие-то чертовы фанатики, им не нужны деньги!

Он искренне недоумевал, почему схема, которая на протяжении 10 лет действовавшая безотказно, дала сбой в самый неподходящий для олигарха момент. Так случается – молдавские политики далеко не идеальны, но иногда на них находит что-то типа борьбы за идею.

Все, что сейчас говорят штатные политологи ДПМ об уходе Плахотнюка с поста руководителя Демпартии , дескать, как это мудро и дальновидно - это разговоры в пользу бедных. Все прекрасно понимают, что без него, без его финансирования начнется стремительный распад некогда мощнейшего формирования. Понимает это и почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков, переживший на своем веку несколько «кошельков» партии. Возможно, и в этот раз кто-то найдется. Но это вряд ли.

Это была любовь за деньги Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Бежать будут так, что сверкающие пятки обеспечат Молдове белые ночи. Задумаются о своем дальнейшем бытие те, кто и сам погряз по самое не могу в Демпартии, и те, кто сделал это благодаря молодым девочкам, «стоящим (чаще – «лежащим») на службе» в надежде, что это будет не только индульгенцией, но и приятным времяпровождением. Теперь перед ними даже дилеммы нет: надо срочно переобуваться. Срочно!

Впрочем, не все так однозначно. По словам экс-коммуниста Григория Петренко, это дымовая завеса:

- Первый раз он ушёл из политики в 2013 после скандала с Пэдуря Домняскэ.

Второй раз он сложил мандат депутата и ушёл в 2015 во время наших протестов перед его домом на Болгарской.

Третий раз сейчас. Как говорится в одной из пословиц: «Два раза прощают, а третий — бьют».

Никуда он не уходит. Просто отводит удар от ОПГ под названием ДПМ.

Ну, и мнение журналиста Юлии Семеновой:

- Плахотнюк ушел в отставку с поста начальника ДПМ. Но это не помешает ему оставаться у демократов серым кардиналом и подкармливать своих людей в госструктурах. Сажать его надо!

И все-таки, я буду настаивать на том, что Плахотнюк запнулся на том, что за деньги в какой-то момент стало невозможно купить себе ни товарищей по коалиции, ни народую любовь – хоть ты сутки кричи «Ной – сынтем попорул!» («Мы – народ»).

РОМАН ВЛАДИМИРОВ