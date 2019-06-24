Грязный политический заговор слили в сеть Интернет

Тесные связи Ренато Усатого и Влада Плахотнюка получили подтверждение.

В интернете появилась аудиозапись переговоров между Усатым и представителем Плахотнюка. Раду Адриан (ответственный за специальные операции в штабе Плахотнюка) настойчиво ориентирует Ренато Усатого на борьбу с Додоном, Санду и Нэстасе.

Аудиозапись предположительно получена из теневого избирательного штаба Влада Плахотнюка, который действовал во время избирательной кампании на последних парламентских выборах 24 февраля 2019. Переговоры состоялись в конце 2018 года.

В аудиозаписи обнаруживается много занимательного - к примеру, Усатый согласен вступить в борьбу, однако начинается торговаться и просит места в парламенте. Впрочем, представитель Плахотнюка пообещал ему защиту, учитывая проблемы Усатого в Москве и последний заинтересовался таким предложением.

Затем политик просит компромат на Додона, Санду и Нэстасе, что позволить ему их «мочить», а также стратегию, которую ему может предоставить команда Плахотнюка.

Исходя из этой дискуссии, Ренато Усатый готов делать всю «грязную» работу по очернению политических конкурентов Плахотнюка, включая распространение компромата, фейков и других медийных и политических схем, придуманных командой руководителя Демпартии, передает Unimedia.