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Общество
День отставок: Валентина Булига отстранена от должности главы НКСС
24.06.2019

Валентина Булига была отстранена от должности главы Национальной кассы социального страхования. Соответствующее решение было принято премьер-министром Майей Санду.

Временно исполняющим обязанности главы НКСС станет Татьяна Попа, которая до сих была вице-президентом кассы.

Булига была назначена главой Национальной кассы социального страхования менее года назад - 26 декабря 2018 года. Она является вице-председателем и председателем женской организации ДПМ. 

С 2009 по 2015 год она занимала пост министра труда, социальной защиты и семьи и прославилась скандальными заявлениями, призвав, например, молодых матерей, сетующих на сложное финансовое положение и нехваткой денег на памперсы, «стирать пеленки».


 
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