Назначено новое руководство Центрального рынка

Назначен новый директор муниципального предприятия „Piața Centrală” (Центральный рынок). Им стал бизнесмен Виорел Брага, которого представили на совещании в примэрии в понедельник, 24 июня, передаёт IPN.

На должности вице-директоров исполняющий обязанности примара Руслан Кодряну предложил Влада Николаеску и Иона Романенко, но они должны быть назначены директором рынка.

„Я попросил коллег о том же, о чём просил и предыдущих директоров – поддерживать контакты со всеми экономическими агентами, оказывать поддержку отечественным производителям, создать адекватные условия, модернизировать Центральный рынок, проводить уборку периметра рынка, обеспечивать прозрачность и всё то, что называют онлайн-услугами”, - отметил градоначальник.

Виорел Брага сказал, что делать заявления пока рано, сначала он должен ознакомиться с документами. Будучи спрошен журналистами о том, в какой области он работает, новый директор сообщил, что речь идёт о сфере общественного питания – собственное дело он открыл в 2010 году. Новый директор ставит перед собой цель осуществить перемены, с тем, чтобы реализовать потенциал отечественной продукции, которая, кроме всего прочего, безопасна для здоровья потребителей.

В конце минувшей недели Руслан Кодряну уволил руководство „Центрального рынка” в связи с обвинениями в коррупции в его адрес со стороны торговцев и экономических агентов, работающих на территории рынка.