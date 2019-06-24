Экс-премьер Молдавии сообщил, что бывший лидер Демпартии страны находится в США

По словам Иона Стурзы, американцы используют Владимира Плахотнюка и "отправят его по этапу"

КИШИНЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Подавший в отставку с поста лидера бывшей правящей Демократической партии (ДПМ) Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк находится в США. Об этом заявил в понедельник экс-премьер Молдавии Ион Стурза.

"Из достоверных источников я узнал, что Плахотнюк находится в США. Интересно... Теперь с ним "работают", - написал Стурза в понедельник на своей странице в Facebook. При этом он выразил сомнение в том, что заявление о переводе молдавского посольства в Израиле в Иерусалим и передаче посольству этой страны участка бывшего республиканского стадиона в Кишиневе, с которыми выступило подконтрольное олигарху бывшее правительство Павла Филипа, а также сам уход Плахотнюка в отставку "сделали американцев добрее".

"Нет, они используют и отправят его по этапу. Куда именно, посмотрим. Правда, молдавское общество вправе узнать от посольства США в Кишиневе, если этот гражданин находится в безопасности в Америке", - отметил Стурза. По его словам, для членов Демпартии заявление Плахотнюка об уходе с поста лидера партии означает: "Пока, дорогие соратники, справляйтесь сами, денег нет, но вы держитесь... [Почетный лидер ДПМ] господин Дьяков, можете позаботиться об активистах", - написал Стурза.

Поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов (ПСРМ) 8 июня договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет Демпартии Плахотнюка. Однако Конституционный суд по запросу ДПМ объявил эти решения незаконными и уполномочил исполнявшего обязанности премьера, демократа Павла Филипа распустить парламент вместо президента. После этого сторонники демократов заблокировали на несколько дней правительство и другие госучреждения.

Додон этот указ отменил, а ЕС, Россия, США и ряд других стран выразили поддержку парламенту, после чего кабинет Филипа вынужден был подать в отставку. Парламент Молдавии принял декларацию об узурпации ДПМ власти в стране. Плахотнюк, по словам главы МВД Молдавии Андрея Нэстасе, бежал из страны в Лондон через территорию Украины. Сам олигарх разместил на своей страничке в Facebook сообщение, что покинул страну, "чтобы обеспечить безопасность себя и своей семьи".