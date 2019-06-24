Спецпредставитель президента РФ прибыл в Молдову: первые заявления Козака и Додона

Молдова и Россия готовы открыто обсуждать все темы, представляющие интерес для обеих стран.

Президент Молдовы Игорь Додон встретился с вице-премьером России, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.

Сегодня, 24 июня, в Молдову с рабочим визитом прибыли вице-премьер правительства России Дмитрий Козак, а также министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. В самом начале встречи с представителями России президент Молдовы отметил, что у сторон есть много вопросов, которые нужно решить.

Глава государства заметил, что заседания молдавско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству не проводились с 2016 года.

- Думаю, что это большая ошибка. Уверен, что с сегодняшнего дня начнется уже другой диалог, исходя из интересов Российской Федерации и Республики Молдова. Есть много вопросов, которые нужно решать. Это касается и торговли, и энергетики, и гуманитарной сферы, и других тем, - подчеркнул Игорь Додон.

Глава государства также обратил внимание на то, что в России в настоящее время находятся несколько сотен тысяч молдавских граждан.

- Мы знаем, что несколько недель назад велись переговоры по некоторым социальным соглашениям, которые тоже нужно как можно быстрее подготовить и подписать. Люди этого ждут. Думаю, что мы должны оправдать доверие наших граждан, - отметил президент.

В свою очередь, Козак подтвердил открытость к обсуждению всего спектра вопросов, сообщает Sputnik Молдовы.

- Политические дебаты закончились и надо переводить в практическую плоскость нашу работу и обсудить все вопросы, которые вы обозначили, наметить острые вопросы, которые есть в повестке дня, - сказал Козак.