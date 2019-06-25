Нэстасе считает, что Плахотнюк "не загладит своей вины простой отставкой"

Вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе считает, что Влад Плахотнюк "не загладит своей вины простой отставкой" с должности председателя Демпартии.

Как передает "ИНФОТАГ" Нэстасе отметил в социальных сетях, что "Плахотнюк, который еще несколько недель назад обещал не бросать РМ на произвол судьбы, теперь решил отойти от руководства ДПМ".

"В качестве министра внутренних дел, вместе со своими коллегами, я буду придерживаться постановления парламента, который признал Молдову захваченным государством, а также следовать решению Высшего совета безопасности о необходимости международного расследования кражи миллиарда и отмывания финансовых средств через банковские структуры республики - преступлений, бенефициаром, которых, несомненно, является Плахотнюк", - отметил Нэстасе.

Он обратится к "международным институтам, в том числе ФБР, для получения поддержки в расследовании".

"Я уверен, что мы добьемся правды. Мы оправдаем поддержку свободных граждан, выказанную на выборах 24 февраля. Мы сделаем это с максимальной решимостью и прозрачностью, но без каких-либо отклонений от буквы закона", - сказал Нэстасе.