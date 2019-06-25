Додон готовится к визитам в Брюссель и Вашингтон

Президент Игорь Додон сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США. Как передает агентство "ИНФОТАГ", Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник в Кишиневе, после встречи с российским вице-премьером Дмитрием Козаком.

Он напомнил, что в понедельник встречался также с делегацией депутатов Европарламента, а в ближайшее время приедет делегация из США.

"Мы обсуждали с европейскими партнерами мой возможный визит в Брюссель, который может состояться в ближайшее время. Также могу сообщить, что в сентябре-октябре запланирован мой визит в США", - сообщил Додон.

Игорь Додон побывал в Брюсселе только в январе 2017 г., в начале своего мандата. После этого он несколько раз намеревался поехать в Брюссель, но так и не получил официального приглашения. Летом 2018 г. планировался его визит в США, но он так и не состоялся. Ряд молдавских СМИ писали, что визиту помешал бывший лидер Демпартии Влад Плахотнюк, который стремился замкнуть на себе все отношения Молдовы и США.