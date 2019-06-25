Козак назвал Плахотнюка и ДПМ "криминалом, который захватил страну"

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка "криминалом, который захватил страну". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Игорем Додоном по итогам состоявшейся в понедельник встречи.

Говоря о политическом кризисе, с которым недавно столкнулась Молдова, он выразил удовлетворение, что он "разрешился мирным путем".

"Это было внутреннее дело Республики Молдова. И мы рады, что это разрешилось таким образом. Молдова была захвачена криминалом, который виновен в том, что отношения между нашими странами были заморожены. Я думаю, что подавляющее большинство граждан республики удовлетворено тем, что он покинул страну", - заявил Козак.

Отвечая на вопросы журналистов, он подтвердил, что уголовное преследование Плахотнюка в России продолжается.

"Эти дела активно расследуются. Все, кто совершил уголовные преступления, должны понести заслуженное наказание", - заявил российский вице-премьер.

На вопрос журналистов о том, кто предложил план федерализации Молдовы - Додон или Плахотнюк, - российский вице-премьер сказал, что это было предложение Плахотнюка.

"Я уже говорил об этом. В тот день, когда я был здесь (3 июня - "И") Плахотнюк передал план федерализации. Это было его предложение в обмен на согласие Партии социалистов создать с ним коалицию. Мы это и не предлагали, и не обсуждали", - подчеркнул Козак.

Отвечая на вопрос об отставке Плахотнюка с поста председателя Демпартии, Игорь Додон заявил, что "это касается партии, а президента не должно интересовать, кто уходит или приходит во главе партий".

Игорь Додон и Дмитрий Козак обсуждали вопросы развития экономических отношений между двумя странами. Глава государства обозначил основные проблемы, которые обсуждались на встрече и которые необходимо решать.

"Речь идет о продлении беспошлинного экспорта в России пяти товарных позиций. Это сельхозпродукция, яблоки, виноград, другая плодовоовощная продукция. Был введен беспошлинный экспорт России с 1 января до 1 июля 2019 г. Этот период заканчивается, и мы просили о продлении. Это очень важно для молдавских производителей, которые смогли сэкономить большие суммы денег. Мы просили также расширить список экспортеров, имеющих право поставлять свою продукцию в Россию", - сказал Додон.

Он также просил решить вопрос молдавских транспортников на перевозки через территорию РФ, ибо срок действия так называемых "дозволов" также истекает.

"Нам нужно срочно начать переговоры об условиях и ценах поставок газа в Молдову с 1 января 2020 г. Пока неясно, как будет с транзитом через Украину, как будут решаться другие вопросы. Нужно запустить этот процесс переговоров, чтобы двигаться в нужном направлении",- подчеркнул президент.

Он напомнил, что правительство РМ в понедельник назначило вице-премьера Василия Шову сопредседателем молдо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В этот же день он начал обсуждение проблем с российским сопредседателем Дмитрием Патрушевым. Последнее заседание межправкомиссии состоялось в ноябре 2016 г.

Дмитрий Козак выразил удовлетворение размораживанием отношений с Молдовой.

"Мы рады, что после преодоления политического кризиса начался процесс размораживания отношений с Молдовой. У России есть определенные проблемы с европейскими странами, со странами Северной Америки. Но у нас ни с одной страной мира не было столь замороженных отношений, как с Молдовой в последние три года. И это время было во вред, прежде всего - Молдове. За это время много накопилось проблем, и мы сейчас начнем постепенно решать их", - сказал Козак.

Он отметил, что после встречи с президентом у него будет встреча с премьер-министром Майей Санду, в рамках которой предстоит обсудить весь комплекс экономических взаимоотношений.

"Мы говорили сегодня о росте товарооборота в последние полгода. Но этого недостаточно, так как мы еще далеки от уровня 2012 г. Сейчас наша цель состоит в том, чтобы вернуть уровень нашего товарооборота хотя бы на уровень 2012 г.", - подчеркнул Козак.

По его словам, Россия готова рассматривать все вопросы для того, чтобы способствовать решению накопившихся проблем.