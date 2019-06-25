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Политика
Филип рассчитывает, что ему не будут мстить
24.06.2019

Лидер парламентской фракции Демпартии, бывший премьер Павел Филип рассчитывает, что новое руководством Молдовы будет вести себя корректно по отношению к прежним властям, без отрицательных эмоций и мести.

Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сайт бывшей правящей партии, об этом он заявил в понедельник на встрече с евродепутатами во главе с вице-председателем Европарламента Хейди Хаутала, выразив мнение, что "деполитизация не должно означать подчинение государственных структур нынешнему парламентскому большинству".

Со своей стороны, Филип пообещал, что ДПМ будет активной и конструктивной оппозицией в отношении нынешней власти, поддерживая проекты по внедрению Соглашения об ассоциации с ЕС, а также инициативы во благо граждан страны. 

Он приветствовал активную позицию Европарламента в отношении сотрудничества со странами Восточного партнёрства, выразив надежду, что отношения ЕС с восточными соседями останутся в числе его приоритетов внешней политики.

Согласно сообщению, евродепутаты приветствовали мирную передачу власти в РМ и высказались за конструктивный диалог власти с оппозицией.


 
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