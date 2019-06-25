Филип рассчитывает, что ему не будут мстить

Лидер парламентской фракции Демпартии, бывший премьер Павел Филип рассчитывает, что новое руководством Молдовы будет вести себя корректно по отношению к прежним властям, без отрицательных эмоций и мести.

Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сайт бывшей правящей партии, об этом он заявил в понедельник на встрече с евродепутатами во главе с вице-председателем Европарламента Хейди Хаутала, выразив мнение, что "деполитизация не должно означать подчинение государственных структур нынешнему парламентскому большинству".

Со своей стороны, Филип пообещал, что ДПМ будет активной и конструктивной оппозицией в отношении нынешней власти, поддерживая проекты по внедрению Соглашения об ассоциации с ЕС, а также инициативы во благо граждан страны.

Он приветствовал активную позицию Европарламента в отношении сотрудничества со странами Восточного партнёрства, выразив надежду, что отношения ЕС с восточными соседями останутся в числе его приоритетов внешней политики.

Согласно сообщению, евродепутаты приветствовали мирную передачу власти в РМ и высказались за конструктивный диалог власти с оппозицией.