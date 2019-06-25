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Экономика
Правительство одобрило аннулирование налоговых льгот для магазинов duty free
25.06.2019

Правительство одобрило законопроект, предусматривающий аннулирование освобождения от НДС, акцизов и таможенных пошлин на товары, продаваемые в магазинах duty free, расположенных при въезде на территорию Республики Молдова, передает IPN.

Генеральный госсекретарь министерства финансов Габриела Кунева отметила, что изменения направлены на корректировку налогового и таможенного законодательства, связанного с товарами, ввезенными и продаваемыми на территории Республики Молдова, в том числе в зонах таможенного контроля, расположенных при въезде в страну.

В результате утверждения этого проекта нормативная база будет улучшена путем установления законодательных положений, которые обеспечат применение правил налогообложения, основанных на принципах справедливости в отношении всех экономических агентов, которые ввозят и продают товары на территории страны, путем исключения налоговых льгот, заявила государственный секретарь.

Одобренное правительством заключение должно быть представлено парламенту.


 
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