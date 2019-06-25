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Общество
Молдаванина арестовали в Италии за то, что воровал фрукты с дерева
25.06.2019

Трагикомедия разыгралась под Пармой.

Итальянская пресса сообщает о нелепом случае с 31-летним уроженцем Молдовы, который решил полакомиться фруктами с дерева. Слезая, он упал, и сломал себе ногу. Ему пришлось вызвать машину скорой помощи. Медики, оказав ему помощь, выяснили, что дерево росло во дворе местного жителя - так к делу подключилась полиция. 

А потом оказалось, что мужчина уже привлекался к ответственности за другое нарушение, и ему было предписано находиться под домашним арестом. Таким образом, покинув своё жилище, он уже дал повод для разбирательств, не говоря уж о чужих фруктах. Сейчас наш соотечественник находится за решёткой - и это прямое следствие слабости к фруктам.


 
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