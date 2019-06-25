Грозаву раздавал земельные участки без согласования с Мунсоветом

Вице-председатель парламента Александр Слусарь потребовал возбудить уголовное дело в отношении столичного вице-примара Нистора Грозаву.

Сегодня, 24 июня, вице-председатель парламента Республики Молдова Александр Слусарь обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру, в котором потребовал начать уголовное преследование в отношении вице-примара Кишинева Нистора Грозаву. Как выяснилось, весной прошлого года Грозаву без одобрения Мунсовета выдал разрешение частной фирме на строительство жилых домов в зоне С4.

- Этот индивид выдал с серьезными нарушениями в марте-апреле 2018 года разрешительные документы на строительство жилого комплекса на ул. Богдана Воевод, 1. Без одобрения Муниципального совета частная компания получила в пользование два земельных участка, находящихся в муниципальной собственности. Было выдано разрешение на строительство нескольких жилых домов в коммерческой зоне C4, где это запрещено, - сообщил Александр Слусарь на своей странице в Facebook.

Депутат парламента также представил другие подробности по этому делу.

- Общественные консультации не проводились. Были нарушены строительные нормативы. Все это я узнал от жильцов близлежащих домов, которые общими усилиями наняли адвоката и заказали независимую экспертизу. Пример, достойный подражания, - заключил Слусарь.