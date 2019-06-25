Как выглядит бывший рабочий кабинет Лянкэ: душ, холодильник и дорогая мебель

Премьер-министр Майя Санду осмотрела кабинеты на пятом этаже Дома правительства. В частности, характеристика "ШИК!" относится к кабинетам бывшего вице-премьер-министра Юрия Лянкэ и бывшего генерального секретаря Лилии Палий.

В 2017 году на техническое обслуживание и ремонт здания правительства было потрачено более 28 миллионов леев, а в 2018 году – еще более 23 миллионов леев. Для сравнения, в 2016 году эти расходы составили чуть более миллиона леев, согласно данным, представленным правительственными ответственными по связям с общественностью. Пресса не имеет доступа на пятый этаж Дома правительства. Двери были открыты в понедельник на несколько минут по инициативе Майи Санду.

«Роскошь! У нас имеются школьные учреждения, где до сих пор туалет расположен во дворе. Приоритеты были выбраны неправильно. Мы позаботимся о том, чтобы впредь затраты были эффективными. Первое, что я сделала, я исключила все расходы, потому что расходовались значительные суммы. Я попросила коллег с бухгалтерии выдвигать собственные предложения, где мы можем сэкономить», - отметила премьер.

noi.md

Не кабинет, а прямо апартаменты Лянкэ в Доме правительства. Фото aif.mdФото: Из архива "КП"

Не кабинет, а прямо апартаменты Лянкэ в Доме правительства. Фото aif.md

Не кабинет, а прямо апартаменты Лянкэ в Доме правительства. Фото aif.md

Не кабинет, а прямо апартаменты Лянкэ в Доме правительства. Фото aif.mdФото: Из архива "КП"