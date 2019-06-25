Как молдавские компании расплачиваются за нарушение трудового законодательства

За первые три месяца 2019 года общая сумма штрафов, наложенных на молдавские компании за нарушение трудового законодательства составила 73.000 леев.

Данный вид нарушений является одним из наиболее частых среди хозяйствующих субъектов. Всего за эти нарушения было наложено пять штрафов. В то же время хозяйствующие субъекты не спешат оплачивать свои штрафы, сообщает noi.md с ссылкой на tv8.

Полученная от уплаты штрафов сумма составляет всего 5500 леев. Один из хозяйствующих субъектов получил штраф в 9000 леев за нарушение законодательства о культах, а два других штрафа размере 9000 леев были наложены за нарушение норм охраны окружающей среды.Еще двум компаниям придется заплатить (6000 леев) за нарушение правил охраны памятников истории и культуры и (1200 леев) за нарушение установленных требований по производству и реализации товаров, оказание услуг.