Опрос: В случае выборов в ближайшее воскресенье ДПМ не прошла бы в парламент

Если бы парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье, то 30,7% респондентов проголосовали бы за Партию социалистов, а 23,4% – за Избирательный блок ACUM DA ПДС. Согласно результатам опроса, проведённого Ассоциацией социологов и демографов и представленного на сегодняшней пресс-конференции, за Демократическую партию проголосовали бы 5,2% населения, и она не прошла бы в парламент, передаёт IPN.

Согласно опросу, политическая партия Шор набрала 3,4% голосов, Партия коммунистов – 2,3%, а политическая партия „Наша партия” – 1,6%. Процент неопределившихся и не ответивших составляет 22,5%, а 8,9% не стали бы голосовать ни за кого.

Отвечая на вопрос об их отношении к формированию нынешнего парламентского большинства, 75,2% опрошенных назвали его положительным, а 9,1% расценили новое большинство отрицательно. Будучи спрошены о том, поддерживают ли они Правительство Майи Санду, 67,3% ответили „да”, а 14,9% – „нет”. В числе ожиданий от новой власти 38,7% назвали борьбу с коррупцией, 33,1% – социальные и экономические программы, 28,3% – социальную сплочённость, а 10,3% – улучшение пенсионной системы.

Отвечая на вопрос о том, кто, по их мнению, несёт ответственность за политический кризис в Республике Молдова, 73,7% респондентов назвали Демократическую партию и Влада Плахотнюка (лидер ДПМ, объявивший сегодня о своей отставке). Ещё 11,5% считают ответственными за кризис судей Конституционного суда.

Опрос показывает, что молдавским политическим деятелем, к которому граждане испытывают наибольшее доверие, является глава государства Игорь Додон – ему доверяют 24,5% граждан. Ещё 15,8% выражают доверие премьер-министру Майе Санду. Вице-премьер Андрей Нэстасе пользуется доверием 13,6% населения, а председатель парламента Зинаида Гречаный – 5,1%.

Что касается политических партий, то 47,1% респондентов доверяют Партии социалистов, а 24,4% – Партии действия и солидарности. Политическую партию Платформа „Достоинство и правда” назвали 19,3% опрошенных, политическую партию Шор – 13,2%, а Демократическую партию – 12,1%.

Опрос был проведён 11–22 июня среди 1191 человека, в 87 населённых пунктах Республики Молдова.